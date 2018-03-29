Похожи? Ксения Бородина показала подросших лапочек-дочек 

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Несмотря на заметную разницу в возрасте, лапочки-дочки очень дружны и неподдельно светятся в объятиях друг друга на фотографии.

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