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Похожи? Ксения Бородина показала подросших лапочек-дочек
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Похожи? Ксения Бородина показала подросших лапочек-дочек 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Несмотря на заметную разницу в возрасте, лапочки-дочки очень дружны и неподдельно светятся в объятиях друг друга на фотографии.
Подписчики Бородиной не скрывают восторга при виде крошек. «Какие сладуси! Восхищаюсь воспитанием и умом этих маленьких дам», «Милашечки! Маруся уже такая большая», «Как будто вчера это было, Тея совсем крошка была. Время очень быстро летит!» — пишут в комментариях фолловеры. «Такие похожие и непохожие», — также отмечают поклонники телеведущей. А как тебе кажется, похожи друг на друга дочки Ксении Бородиной?
Марусе в июне этого года исполнится 9 лет, она родилась в браке телеведущей с предпринимателем Юрием Будаговым. Второй день рождения Теи праздновали в декабре прошлого года, ее отец — бизнесмен Курбан Омаров.
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Фото:Instagram
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