«Сегодня у нас большой день!»: Подольская призналась Преснякову в любви в день его рождения

В жизни Владимира Преснякова было всякое: неудачные браки, пристрастие к алкоголю, поиски себя. Чтобы ни случилось артиста всегда поддерживали любящие родственники и преданные друзья. В 2005 году Пресняков, как он сам говорит, встретил главную женщину своей жизни — Наталью Подольская, еще через пять лет влюбленные поженились, а летом 2015 года у супругов родился долгожданный сын Артемий. В день рождения мужа Подольская нежно призналась артисту в любви и поблагодарила его в том числе и за наследника.

"Сегодня у нас большой день! Большой праздник! Такой же большой, как твое большое доброе сердце. Такой же большой, как твой безусловный талант, как моя любовь к тебе и, как наша любовь к сыну. Я желаю тебе здоровья, чтобы все приносило тебе радость, чтоб ты чувствовал, что счастлив и любим! Я желаю тебе также растворяться в музыке и в аплодисментах твоих многолетних и верных поклонников и пусть появляются новые. Все, что ты делаешь очень нужно и важно! С днём рождения, моя любовь, мой Вова. И спасибо родителям", — написала Наталья преисполненное нежностью послание.

Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте в годы совместной жизни/Фото: Instagram

Не осталась в стороне и бывшая жена Преснякова — Кристина Орбакайте. Одной из первых певица поздравила Владимира с днем рождения, пожелав ему долгих и счастливых лет. Напомним, что теперь уже экс-супруги были вместе 11 лет, у них появился сын Никита. Но это не спасло пару от разрыва. Расставание было мучительным для обоих. Сначала уходил Владимир, возвращался, а потом уже Кристина уехала от гражданского супруга вместе с сыном. Пресняков в эфире программы «Секрет на миллион» признался, что очень переживал тогда разрыв. Спасение находил в алкоголе.