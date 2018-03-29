Почему мы продолжаем нездоровые отношения

Даже если мы прекрасно понимаем, что рядом с нами не тот человек, а в отношениях с ним больше разрушения, чем созидания, мы все равно зачем-то продолжаем вести борьбу за нездоровые отношения. Что мешает нам с ними покончить?

Привычка

Иногда привычка — это именно то, что тянет нас назад. Вы привыкли каждое утро готовить завтрак на двоих и возвращаться в квартиру, где кто-то есть. И неважно, что этот «кто-то» давно не вызывает у вас никаких положительных эмоций. Вы просто привыкли к наличию в вашем пространстве другого человека.

Страх одиночества

Вам кажется, что если вы закончите эти отношения, то уже никогда не начнете новые. Так и придется коротать свой одинокий век в компании сорока кошек. Особенно остро вы это ощущаете, если о вашей реализации через отношения всегда говорила, например, мама. Вспомните о том, что лучше быть одной, чем с кем попало. Это работает, правда.

Жалость

Человек рядом с вами делаем вас несчастной, но вы не хотите отвечать ему тем же. У вас все время не хватает смелости сказать, что ваши отношения подошли к точке невозврата. Вы боитесь обидеть, оскорбить и сделать больно. В итоге продолжаете терпеть — и больно делают вам.

Низкая самооценка

Вам кажется, что ничего лучше, чем этот парень, в вашей жизни уже не будет — вот прям никогда. Где-то у вас в голове засело, что вы не достойны лучшего. Это очень грустные и разрушительные мысли, справиться с которыми может помочь психолог, если уж у вас не получается самостоятельно выбраться из этого болота.

Дети

Посмотрите по сторонам: вокруг вас наверняка есть глубоко несчастные пары, которые терпят друг друга только ради общих детей. Они серьезно думают, что делают доброе дело, принося себя в жертву во имя счастливого будущего своего ребенка. На самом деле, все совсем не так: ребенку, который растет в атмосфере нездоровых отношений, будет гораздо сложнее найти себя в жизни (и построить собственные здоровые отношения).

Сильные чувства

Да, они нездоровые, но они настолько сильные, что вы никак не можете взять их под контроль. Вы хотите быть рядом с этим человеком любой ценой, даже ценой собственных страданий. Честно говоря, немного похоже на мазохизм. Любовь не должна делать несчастной, об этом важно почаще вспоминать.

Спортивный интерес

Вам просто интересно проверить свои силы: насколько хватит терпения и сумеете ли вы «перевоспитать» человека рядом с вами. Эй, вы правда считаете себя немного Бэтменом? Может быть, хватит проверять себя на прочность болезненными отношениями?

Чувство вины

Вам кажется, что если вы сейчас уйдете, мир рухнет, потому что вы не оправдали доверия: например, вашей семьи. Для вас уйти — означает признать собственное поражение. Вот вы и продолжаетесь биться головой о стену провальных нездоровых отношений. На самом деле, вы — главный человек в своей жизни. И если вам некомфортно в отношениях, то это вам (а не вашей маме или подруге) решать, не пора ли их закончить.