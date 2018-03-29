Джастин Бибер нянчится с детьми своих друзей

Расставание Джастину Биберу (Justin) к лицу! По крайней мере, певец выглядит очень счастливым, когда гоняет мяч на футбольном поле с малышней.

Несколько дней назад Джастин провел потрясающие выходные со своими друзьями и доставил несказанное удовольствие маленькому сыну одной из своих знакомых: парень подбрасывал мальчугана в воздух, крутил, бегал с ним наперегонки. Загляденье!

На серии фотографий видно, как Джастин корчит рожицы, а довольный ребенок улыбается от радости. Есть и кадры, где мальчик без доли стеснения карабкается музыканту на плечо, а тот заливается от смеха. А вы говорите, алкоголь, тусовки, женщины. Из него вышла бы отличная няня! Как думаете?

Похоже, что на это время Джастин наотрез забыл про ДТП и про неприятности в личной жизни! Но кто знает, что на самом деле твориться в его душе.