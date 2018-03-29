Мама Джастина Бибера пишет… Селене Гомес?

Несколько недель назад Джастин Бибер (24) и Селена Гомес (25) приняли решение взять паузу в отношениях. А сейчас, казалось бы, невинный «перерыв» превратился в настоящую драму. Джастин проводит время с моделью Баскин Чемпион (22), а Селена гуляет по клубам с подругами и вроде бы не думает о своем бывшем. Но поклонники «Джелены» продолжают надеяться, что это лишь временные трудности и ребята все-таки сойдутся. Интересно, что мама Джастина Бибера Патти Маллетт (42) тоже ждет воссоединения пары.

В своем Twitter женщина опубликовала несколько сообщений, которые, похоже, были адресованы Селене: «Это не конец, пока не все хорошо» и «Любовь никогда не терпит неудачу». Фанаты сразу ответили на твит сообщениями: «Держу пари, этот был намек для Селены!»; «Джелена будет жить всегда!». Гомес на это ей пока ничего не ответила.

Да и Бибер тоже никому ничего не пишет. Он, похоже, наслаждается свободой — последние несколько дней Джастин много гуляет, со смехом удирает от папарацци и катается на любимой машине.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/mama-dzhastina-bibera-pishet-selene-gomes/