Зачем на самом деле люди изменяют друг другу

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Алена Котович,

колумнист,

блогер

Один знакомый мужчина, абсолютно уверенный в том, что изменяют или хотя бы испытывают такое желание абсолютно все, как-то сказал мне: «Любовь — это красивое чувство, а секс — просто потребность. И это абсолютно разные вещи. Для того чтобы у него появился дым в штанах, а она начала воображать постельные сцены, не нужны чувства, достаточно общей привлекательности. Это как с голодом: ты можешь любить изысканные блюда французской кухни, но с пустым животом тебе и „Доширак“ покажется вкусным».

Я сначала не поняла смысл его слов, но после того, как он простил измену жене и они продолжили счастливо жить вместе, начала снова и снова прокручивать услышанное в голове.

Осуждать кого-то за измены — глупое занятие: если взрослый человек на это решается, значит, ему чего-то не хватает в жизни, и это необязательно любовь. Например, в случае с моим знакомым его отношения с женой после измены как будто перешли на другой, какой-то совершенно новый этап развития.

Так зачем же люди изменяют? Мне кажется, что если говорить в общем — от скуки. Причем измены бывают настолько разными, что вывести какой-то общий знаменатель причин просто невозможно.

Одним нужен повод вызвать ревность у партнера, и они даже могут выдумать доказательства своей измены. Например, оставить в машине упаковку от женского белья.

А другим нужна реальная измена, с сокрытием улик преступления и тщательным выстраиванием плана прелюбодейства. И иногда подготовка адюльтера перекрывает по эмоциональной эйфории сам факт измены.

Третьи устроят маленький фейерверк чувств на стороне в туалете ночного клуба, а потом придут домой, отряхнутся и продолжат любить своего партнера нежно и трепетно.

В перипетиях страстей даже психологи с трудом разбираются. Поэтому, когда жена моего знакомого сама призналась в измене со своим шефом, он не стал вдаваться в причины ее поступка, да она бы и сама не смогла их объяснить. Мужа она любит, вместе они уже 14 лет, и расставаться с ним не собиралась. Просто так получилось: выпили, остались вдвоем, фонтан эмоций и логичное завершение. Но она оказалась изменщицей, которая чувствует угрызения совести, и сама во всем созналась мужу. А тот ее великодушно простил.

Эх, знала бы она, что он тоже не святой, но, в отличие от нее, из тех мужчин, кому важен сам процесс сокрытия любовных преступлений, поэтому его дорогая жена никогда ничего не узнает.

Есть такое утверждение ученых, которое очень не нравится моралистам: в нем говорится, что человеческая моногамия является позднейшей социальной надстройкой, которая постепенно отмирает.

Изменять, как бы ни было печально это признавать, совершенно естественно. Согласна, здесь есть о чем спорить, и индивидуумы, которые хранят верность, все-таки остались. Но статистика — вещь упрямая: около 50% женщин и 60% мужчин изменяют партнерам регулярно. А что уж говорить о тех, кто сделал это хоть раз? Или один раз не считается?

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