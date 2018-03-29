Отец пошутил над женихом дочки и стал звездой Сети

Леви Блисс после двух лет отношений с Элиссон Баррон решился сделать возлюбленной предложение руки и сердца. Для этого он выбрал максимально романтичную обстановку — отвез любимую в город, опустился на одно колено и попросил Элиссон стать его женой.

Все бы ничего, но отец новоявленной невесты, завидев это зрелище с одного из близлежащих холмов, поднял над головой огромный плакат, который гласил:

«Скажи "нет"».

Фото протестующего отца выложила в Twitter сама Элиссон с подписью: «У моего отца есть свои мысли на этот счет».

К слову, девушка утверждает, что ее папа и Леви очень хорошо общаются. Поступок отца был вызван его желанием остановить поток романтических слез, которыми Элиссон наградила жениха после предложения руки и сердца.