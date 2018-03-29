Шон Пенн признался, что все еще любит Мадонну

Шон Пенн (Sean Penn) и Мадонна (Madonna) были женаты всего лишь года:-го по-ый. Шон оказался очень ревнив и часто поднимал руку на супругу. В прошлом году появились слухи о том, что после лет разлуки пара решила попробовать начать все сначала.

Впрочем, надежда на их воссоединения действительно имела основание: за год до этого, в-ом, Мадонна публично призналась, что все еще любит бывшего мужа. «Шон, я люблю тебя с тех самых пор, как впервые увидела тебя. Просто хочу, чтобы ты не курил так много», — поделилась своими чувствами певица. Шону понадобилось почти два года, чтобы самому признаться в том, что он все еще питает чувства к бывшей жене — об этом актер рассказал на шоу Стивена Кольера (The). На вопрос, кого бы он выбрал: Мадонну или Бритни Спирс , Шон ответил очень нежным признанием в любви. «Я очень люблю свою первую жену», — публично заявил актер и добавил: «Их нельзя сравнивать… Такие вещи нельзя ни с чем сравнивать».

На видеозаписи видно, что Шон замялся и даже слегка покраснел. «Да, но люди постоянно их сравнивают», — решил шуткой спасти ситуацию Стивен и решил еще раз повторить свой вопрос: «Все-таки Мадонна?». «Да, конечно!» — уверенно ответил актер. ;