Проблемы в отношениях для миллениалов

Миллениалы, выросшие в мире приложений для знакомств, мессенджеров и неограниченных социальных связей, подходят к романтическим отношениям не так, как другие поколения.

Хотя понимание между полами не было идеальным во все времена: у тех, кто родился в конце 20 века, есть свои уникальные сложности.

Большая часть из них связана с развитием технологий, которое повлияло на взаимодействие между людьми в целом. Вот несколько проблем в отношениях, с которыми чаще всего сталкиваются миллениалы.

1. Разные цели

Возможности миллениалов в разы больше, чем у предыдущих поколений. Меняется не только материальный мир, но и общественные установки. Саморазвитие, успешная карьера, следование своим желаниям поощряются гораздо больше, чем стремление к семье и стабильности. Парам не обязательно сразу жить вместе или жениться, каждый человек сам определяется с приоритетами. Конечно, индивидуалисты были в обществе всегда, но среди миллениалов их гораздо больше. Разнообразие выбора хорошо для отдельной личности, но не слишком — для пары. Как строить общие планы, когда один мечтает работать няней для панды в Китае, а другой — заниматься инновациями в Сколково.

2. Ревность к поведению в соцсетях

Для предательства в виде лайков или комплиментов в комментариях посторонней симпатичной девушке уже есть свой термин — «микроизмена». В жизни они даже не встречались, а неприятно так, будто случайно увидела, как он целует в щеку коллегу на прощанье. Сколько ни говори, что виртуальная и реальная жизнь имеют мало общего, соцсети все равно стали еще одной платформой для оценки отношений. Психологи рекомендуют не делать далеко идущих выводов по онлайн-поведению партнера, но интернет, так или иначе, подкидывает новые поводы для конфликта.

3. Игнорирование партнера

Это проблема не только в отношениях, но и в любой вербальной коммуникации сегодня — мы постоянно отвлекаемся на телефон. Это глубоко засевшая в подсознании поведенческая привычка, которой люди часто оскорбляют своих партнеров. Чтобы хоть как-то регулировать телефонную зависимость, психолог Мэтью Матслер советует договариваться с партнером, что в определенный период времени вы держите свои смартфоны в кармане или сумке.

4. Публикация подробностей отношений в социальных сетях

Социальные сети стирают грань между личным и общественным. Некоторые люди делятся слишком откровенной информацией о своем партнере. В прошлом отношения тоже не были большой тайной — их обсуждали при встрече с подругами, знакомыми или родными. Проблема в том, что теперь партнеру проще узнать, что ты говоришь о нем. Кроме того, рассказанные факты или опубликованные фотографии доступны слишком большой аудитории.

5. Изменять стало проще

Измена далеко не новая проблема в отношениях, но интернет создал иные способы обмана. Завести интрижку на стороне гораздо проще с помощью соцсетей, приложений и сайтов для знакомств. Да и соблазн всегда под рукой — в новостной ленте.

6. Сложности в общении

Поскольку миллениалы часто обсуждают проблемы с партнером с помощью мессенджеров, это создает дополнительные трудности для взаимопонимания. Текст и смайлы не могут передать все. В решении серьезных конфликтов важно считывать эмоции собеседника. Молодые люди обмениваются тонной информации в социальных сетях, но не умеют выразить свои потребности и желания в личной беседе с партнером. Сообщить неприятные новости заочно гораздо проще, но самые трудные разговоры всегда должны происходить лицом к лицу.

Цифровой век повлиял на то, как мы взаимодействуем с людьми, создаем отношения и относимся к жизни. Но этот текст не о том, что люди обречены стать неспособными к общению зомби с телефонами. В жизни миллениалов есть свои преимущества: они менее склонны к беспорядочным половым связям, а те, кто знакомятся через специальные приложения, создают более крепкие пары. Осознавая проблемы, которые приносит новое время, мы можем легко справляться с ними и строить более успешные отношения.