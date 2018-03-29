«Какая стройная стала!»: Мэрайя Кэри провела день рождения с детьми в Диснейленде

Знаменитая американская певица Мэрайя Кэри в который раз порадовала поклонников цветущим внешним видом. Красавице на днях исполнилось 48 лет, но фанаты не могут поверить в эту цифру, ведь артистка выглядит просто восхитительно — в последнее время она сильно похудела, а лицо ее такое же свежее, как и 20 лет назад. Несмотря на упреки в злоупотреблении пластикой, звезда доказывает, что и на «пятом десятке» можно быть молодой и привлекательной, если тщательно ухаживать за собой.

Мэрайя Кэри отпраздновала 48-й день рождения вместе с двумя детьми и 34-летним танцором Брайаном Танака , с которым ее связывают романтические отношения. Известно, что в личной жизни знаменитости часто бывали взлеты и падения. Но сейчас она демонстрирует идиллию с мужчиной, который младше ее на 14 лет.

Певица отправилась в Диснейленд, где весело провела время. Кэри опубликовала в своем микроблоге фото с торжества — она выглядела очень счастливой с детьми в окружении воздушных шаров и подарков. Избранник артистки оставил трогательное послание в своем микроблоге, адресованное возлюбленной: «С днем рождения, моя королева! Ты моя любимая!»

Неизвестно, пригласила ли голосистая дива на праздник своего бывшего мужа и отца ее шестилетних близнецов Ника Кэннона. Несмотря на развод, им удалось сохранить дружеские отношения, они часто видятся, посещают светские мероприятия и занимаются воспитанием детей.

На снимках нельзя не заметить, как похудела Мэрайя, которую на протяжении всей ее карьеры упрекают за лишний вес. Она выглядит стройной и, по данным СМИ, тому причиной стало… уменьшение объема желудка — операция, к которой якобы прибегала звезда. В соцсетях обсуждают Кэри: «Красота, какая стройная стала!» «Худышкой ей не быть, она пышка, но красивая». «С прошедшим, милашка! Здоровья и долгих лет жизни!» «Красивые детки и мама ничего». «Ей 48 стукнуло? Мне бы так выглядеть в ее годы».

Если недоброжелатели видят недостатки певицы, то преданные фанаты считают, что ее красоту ничем не испортить и она будет прекрасна даже в мусорном мешке.