7 вещей, которые происходят в порно, а в реальной жизни — никогда

Мы уже большие девочки и знаем, что не всему, что показывают на экране, стоит доверять. Главное, чтобы наши партнеры тоже были в курсе.

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Неожиданные позы

Главное отличие порно от настоящего секса заключается в том, что в порно актеры работают на зрителя, тогда как в реальной жизни есть только участники. Поэтому нет никакого смысла принимать сложные позы из йоги.

Например, миссионерская позиция, во время которой мужчина отклоняется назад. В порнороликах мужчина нередко откидывается назад, чтобы показать, как его член входит во влагалище партнерши. Эту позу они принимают именно для того, чтобы камера могла показать все нюансы происходящего крупным планом.

Другой пример — секс «на весу», когда партнер полностью держит на себе вес партнерши. Если твой любовник не готовится к соревнованиям, где ему придется делать нечто похожее на время, лучше устроиться с большим комфортом.

Вагинальный секс после анального

Вообще любой секс сразу после анального — это плохая идея. Бактерии, которые живут в анусе, чувствуют там себя прекрасно. Им будет неплохо и во влагалище, но тебе от такого соседства не поздоровится.

Именно поэтому анальным сексом, раз вы решили им заняться, лучше завершить секс-марафон, а не начать его. Но если уж очень хочется, прервитесь на гигиенические процедуры.

Отсутствие увлажнения

То, что зрители не видят, как актеры используют любрикант, не значит, что они его не используют. Просто эпизоды, где актеры наносят смазку, вырезают, в «основной фильм» они не попадают.

Никаких предварительных ласк

Так как каждая минута экранного времени стоит денег, а актерам платят гонорар, режиссеру важно, чтобы они как можно быстрее «брались за дело». Зрители смотрят порно не для того, чтобы увидеть, как любовники нежно поглаживают друг друга в одежде.

Поэтому актеры довольно быстро раздеваются и начинают заниматься сексом. Это совсем не значит, что вам нужно им подражать! Сколько отвести минут на предварительные ласки — вопрос только ваших предпочтений, здесь не бывает «максимального» времени.

Все стонут так, как будто у них болит зуб Именно так: громко и с надрывом. На самом деле, любая вокализация во время секса — это немного игра на зрителя.

В 2011 году исследователь Университета центрального Ланкашира Гейл Брюер и ученый из Университета Лидса Колин Хендри опубликовали результаты исследования о так называемой «копуляторной вокализации». Проще говоря, о стонах.

Ученые спросили 71 активную гетеросексуальную женщину в возрасте от 18 до 48 лет о том, как и когда они издают стоны во время секса. Опрос показал, что далеко не все женщины стонут во время оргазма: 66% участников опроса ответили, что они делают это, чтобы ускорить оргазм партнера, а 87% — чтобы подбодрить его.

Часть женщин призналась, что они стонут, чтобы разогнать скуку, прогнать усталость или сигнализировать о боли или дискомфорте во время секса.

Шлепки по гениталиям

Во многих порно-роликах можно увидеть этот кадр: чтобы «подстегнуть» партнершу, мужчина хлопает ладонью по ее гениталиям, а она стонет от удовольствия.

Нет. Это плохая идея. Очень плохая, если только вы не поклонницы БДСМ, причем со стажем.

Демонстративная эякуляция — обязательна

В порно мужчина всегда эякулирует женщине на грудь или на лицо. Опять же, в порно это делается на камеру, а не ради удовольствия участников. Так что мужчине совершенно точно не стоит воспринимать это как руководство к действию.

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