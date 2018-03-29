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Полина Диброва поделилась свадебными фотографиями
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Полина Диброва поделилась свадебными фотографиями 

Russianshowbiz.info 57 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Полина Диброва, жена известного телеведущего Дмитрия Диброва, опубликовала в Инстаграме свадебные фотографии, сделанные почти 10 лет назад.
"9 лет брака… Люблю тебя мой Дима", — написала девушка. Полина выбрала несколько фото, на которых она в свадебном платье улыбается и целует своего возлюбленного. Многие читатели Дибровой негативно оценили такой жест, напоминая, что 28 марта в стране объявлен День траура по погибшим в Кемерово.
Читатели отметили, что в этот день артисты и публичные люди отменили все свои выступления, а в социальных сетях они стараются выражать соболезнования или просто молчать. Однако, среди подписчиков Полины нашлись люди, которые считают, что каждый решает, как выражать свои чувства. «Странные люди! Почему люди должны перестать радоваться жизни и своему заслуженному счастью? Каждый день может стать для нас последним. Нельзя переносить счастливые мгновения на завтра!» — отметили «защитники» Дибровой.
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