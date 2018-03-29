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Эксперты назвали идеал мужчины для россиянок
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Эксперты назвали идеал мужчины для россиянок 

Рамблер 27 минут назад
Фото: pixabay.com
Опрос «Левада-центра» определил основные качества идеального мужчины в представлении российских женщин.
Итак, на вопрос, какие главные качества отличают идеального мужчину, ответили 1,6 женщин из разных городов и сел страны.
Более половины опрошенных назвали ум (51%), на втором месте — умение зарабатывать (42), на третьем — порядочность. Внешняя привлекательность необходима лишь 5% женщин.
Эксперты отметили, что за последние 25 лет гендерные представления в обществе почти не изменились, однако ценность порядочности серьезно снизилась.
Одной из причин этой тенденции являются все более размытые границы этого понятия. Кроме того, сейчас работают как правило оба родителя, а бабушки и дедушки часто не могут принимать участия в воспитании внука, например, из-за проживания в другом городе. В итоге ребенок предоставлен себе и воспитывается под влиянием интернета и телевидения.
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