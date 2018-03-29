Нюша задумалась о рождении ребенка 

Прошлым летом популярная исполнительница Нюша стала женой главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. С тех самых пор в Сети не прекращаются разговоры о возможной беременности звезды.
В свежем интервью артистка прояснила эту тему для своих поклонников. «Для меня это абсолютно естественный процесс — женщина создана для того, чтобы когда-нибудь родить ребеночка. Поэтому я с мыслью о том, что стану мамой, живу всегда», — цитируют Нюшу 7days.ru. Также певица призналась, что выйдя замуж, в ее жизни стало еще больше гармонии.