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Нюша задумалась о рождении ребенка
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Нюша задумалась о рождении ребенка 

WomanHit.ru 49 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Прошлым летом популярная исполнительница Нюша стала женой главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. С тех самых пор в Сети не прекращаются разговоры о возможной беременности звезды.
В свежем интервью артистка прояснила эту тему для своих поклонников. «Для меня это абсолютно естественный процесс — женщина создана для того, чтобы когда-нибудь родить ребеночка. Поэтому я с мыслью о том, что стану мамой, живу всегда», — цитируют Нюшу 7days.ru. Также певица призналась, что выйдя замуж, в ее жизни стало еще больше гармонии.
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