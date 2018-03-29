«Взгляд влюблённой женщины»: Лесю Никитюк просят показать жениха

В конце прошлого года Леся Никитюк объявила поклонникам о радостных переменах в жизни. Телеведущая, наконец, встретила свою любовь и уже начала планировать свадьбу. Однако личность возлюбленного Леси до сих пор остается загадкой для подписчиков, из-за чего они буквально засыпают ее микроблог просьбами показать жениха.

За время работы в шоу «Леся Здеся» Никитюк сходила на множество свиданий во всему миру и выяснила, чем отличаются мужчины в разных странах. Однако любовь поджидала телеведущую вовсе не за океаном, а за дверью соседней квартиры. Ранее Леся рассказала поклонникам, что три года жила со своим будущим возлюбленным в одном и том же доме, на одном этаже, но не была знакома с ним из-за частых отъездов. Все встало на места прошлом году, и с тех пор пара неразлучна и готовится к грядущему бракосочетанию.

Но не смотря на то что подробности их встречи Никитюк не стала держать в секрете, имя и внешность ее жениха пока что остаются для поклонников загадкой. Лишь однажды Леся опубликовала совместное нежное фото, на котором, однако, ее возлюбленный отвернулся от камеры. Поклонники желают телеведущей счастья, но сгорают от любопытства и желания поскорее узнать, кто же стал ее избранником. В одной из последних публикаций Никитюк в очередной раз заговорила о своей любви, что привело к множеству просьб показать, наконец, и самого жениха. Однако делать это в ближайшее время Леся, судя по всему, не намерена.

«Прекрасное фото, но когда же же покажешь соседа?» «Взгляд влюблённой женщины! Увидеть бы теперь, на кого он направлен. » «Пусть эти чувства не проходят! Быть счастливой — это главное! Даже если немного сумасшедшей.» «По глазам видно, что любовь! Ждем свадебных фото!»

Поклонникам Леси Никитюк не терпится поздравить ее и с другим радостным событием. Пока что телеведущая не затрагивала тему беременности, но это не мешает ее фанатам строить догадки.