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В отцы годится! 43-летний Леонардо Ди Каприо встречается с 20-летней падчерицей Аля Пачино
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В отцы годится! 43-летний Леонардо Ди Каприо встречается с 20-летней падчерицей Аля Пачино 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Сердце одного из самых завидных холостяков в Голливуде снова занято: на днях Леонардо Ди Каприо и модель Камилла Морроне подтвердили слухи о своем романе, появившись вместе на прогулке. Влюбленные нежно обнимались, не обращая внимания на папарацци.
По-видимому, паре так же безразлична большая разница в возрасте — 23 года. Впрочем, до мисс Морроне Ди Каприо встречался с другой юной моделью — датчанкой Ниной Агдал.
О начинающей модели Камилле известно немногое — она является падчерицей легендарного актера Аля Пачино и часто появляется на светских мероприятиях. Интересно, в курсе ли Аль и что он думает по этому поводу?
Фото: Global Look Press
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