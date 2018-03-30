В отцы годится! 43-летний Леонардо Ди Каприо встречается с 20-летней падчерицей Аля Пачино

Сердце одного из самых завидных холостяков в Голливуде снова занято: на днях Леонардо Ди Каприо и модель Камилла Морроне подтвердили слухи о своем романе, появившись вместе на прогулке. Влюбленные нежно обнимались, не обращая внимания на папарацци.

По-видимому, паре так же безразлична большая разница в возрасте — 23 года. Впрочем, до мисс Морроне Ди Каприо встречался с другой юной моделью — датчанкой Ниной Агдал

О начинающей модели Камилле известно немногое — она является падчерицей легендарного актера Аля Пачино и часто появляется на светских мероприятиях. Интересно, в курсе ли Аль и что он думает по этому поводу?

Фото: Global Look Press