Точеная фигура, пухлые губы, томный взгляд и странные шутки: изучаем Instagram новой 20-летней подруги Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо новая молодая подруга. Разумеется, она снова модель и почти блондинка. Слухи об отношениях актера с Камилой Морроне появились еще в декабре прошлого года. Но только сейчас появилось доказательство этому роману. Фотографы издания DailyMail засняли пару в Лос-Анджелесе. Лео и Камила держались за руки и направлялись в один из ресторанов.

Журналисты уже успели выяснить подробности жизни девушки. Родители Камилы также из мира моды и кино. Чуть позже пара развелась, а в 2007 году мать будущей модели познакомилась с Аль Пачино и закрутила с ним роман. Отношения с актером у матери Камилы продолжаются до сих пор. Кстати, и сама модель признается: она мечтает играть в кино, а не связывать свою жизнь с миром моды. Но пока последнее у нее получается больше.

Instagram подруги Ди Каприо пестрит фотографиями из путешествий, съемок а также с красных дорожек. Намека на отношения с Лео пока нет.

Судя по обилию на фото других девушек, Камила довольно общительная. А также можно отметить ее своеобразное чувство юмора. Вот модель демонстрирует округлившийся живот, «беременный» плотным обедом.

Листай галерею и смотри больше фото новой пассии актера.

Интересно, на сколько Лео хватит на этот раз?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram, Global Look Press