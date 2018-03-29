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Точеная фигура, пухлые губы, томный взгляд и странные шутки: изучаем Instagram новой 20-летней подруги Леонардо Ди Каприо
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Точеная фигура, пухлые губы, томный взгляд и странные шутки: изучаем Instagram новой 20-летней подруги Леонардо Ди Каприо 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
У Леонардо Ди Каприо новая молодая подруга. Разумеется, она снова модель и почти блондинка. Слухи об отношениях актера с Камилой Морроне появились еще в декабре прошлого года. Но только сейчас появилось доказательство этому роману. Фотографы издания DailyMail засняли пару в Лос-Анджелесе. Лео и Камила держались за руки и направлялись в один из ресторанов.
Журналисты уже успели выяснить подробности жизни девушки. Родители Камилы также из мира моды и кино. Чуть позже пара развелась, а в 2007 году мать будущей модели познакомилась с Аль Пачино и закрутила с ним роман. Отношения с актером у матери Камилы продолжаются до сих пор. Кстати, и сама модель признается: она мечтает играть в кино, а не связывать свою жизнь с миром моды. Но пока последнее у нее получается больше.
Instagram подруги Ди Каприо пестрит фотографиями из путешествий, съемок а также с красных дорожек. Намека на отношения с Лео пока нет.
Судя по обилию на фото других девушек, Камила довольно общительная. А также можно отметить ее своеобразное чувство юмора. Вот модель демонстрирует округлившийся живот, «беременный» плотным обедом.
Листай галерею и смотри больше фото новой пассии актера.
Интересно, на сколько Лео хватит на этот раз?
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Фото:Instagram, Global Look Press
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