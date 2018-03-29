Леонардо Ди Каприо подтвердил роман с моделью Камилой Морроне

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Леонардо Ди Каприо так часто меняет девушек, что даже самые преданные поклонники актера не смогут перечислить, с кем он встречался за пять лет. Но имя аргентинской модели Камилы Морроне они запомнят наверняка, ведь похоже, что эта девушка сумела удержать внимание голливудского ловеласа. Звездная пара впервые была замечена в конце прошлого года на выходе из дома модели, затем отдыхали в Колорадо, а на днях их снова видели вместе в Лос-Анджелесе. Они направлялись на бранч в Западном Голливуде, и, по словам прохожих, Лео обнимал Камилу и даже чмокнул ее в плечо (интересно, а где в этот момент были папарацци?!).

Что же, совместный завтрак, согласитесь, много значит. К тому же инсайдеры клянутся, что Лео настроен как никогда серьезно: «Он влюблен и, кажется, готов остепениться». Смелое заявление! Хотя в то, что главный холостяк Голливуда Джордж Клуни однажды женится и заведет близнецов, мы тоже когда-то не верили… Жаль, что сам 43-летний Лео пока что ни слова не проронил о своей личной жизни. В интервью он мастерски уходит от ответа на прямые вопросы, рассуждая на свои любимые темы: съемки в фильмах и спасение планеты. Может быть, Камила будет разговорчивее. С этой девушкой, кстати, судя по ее страничке в Instagram, не соскучишься. Посмотрите сами:

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