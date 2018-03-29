Вместе, но сами: 5 отличных поз для самоудовлетворения на виду у партнера

Многие считают, что самоудовлетворением в отношениях заниматься нельзя. Но почему? Это безопасно в плане инфекций и беременности и может принести даже больше удовольствия, чем секс. В конце концов, почему бы не сделать это на виду друг у друга? 18+

1. Двое на дороге

Решиться на взаимную мастурбацию бывает нелегко, особенно если тебе вбили в голову, что это постыдное занятие. Начните с простого варианта: лягте на бок лицом друг к другу и займитесь каждый своим делом. Можно даже в глаза не смотреть. Положи ногу ему на бедро или руку — на любую удобную часть его тела. 2. Взаимодействие

Самый открытый вариант — сесть на диван друг напротив друга и приступить к делу. И нечего стесняться своих вздохов! Это, между прочим, очень сближает и возбуждает. 3. Воздушный секс

Им удобно заниматься стоя. Вы ублажаете друг друга одной рукой, а другой придерживаете руку партнера. Таким образом рождаются ну очень необычные ощущения! 4. Любовные посиделки

Пусть он сядет на кровать и вытянет ноги. Сядь сверху спиной к нему и тоже вытяни ноги. Займитесь делом (каждый своим или взаимно), и пусть он заодно ласкает губами твою шею или шепчет на ухо приятные слова. 5. Наездница

Попроси его лечь на кровать, сядь сверху лицом к нему. Начинайте медленно, прислушиваясь к стонам и движениям. А потом можно «отпустить вожжи» и устроить соревнование, кто быстрее завершит начатое. Читайте НАС ВКонтакте