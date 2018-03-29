Ещё
Вместе, но сами: 5 отличных поз для самоудовлетворения на виду у партнера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вместе, но сами: 5 отличных поз для самоудовлетворения на виду у партнера 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Многие считают, что самоудовлетворением в отношениях заниматься нельзя. Но почему? Это безопасно в плане инфекций и беременности и может принести даже больше удовольствия, чем секс. В конце концов, почему бы не сделать это на виду друг у друга? 18+
1. Двое на дороге
Решиться на взаимную мастурбацию бывает нелегко, особенно если тебе вбили в голову, что это постыдное занятие. Начните с простого варианта: лягте на бок лицом друг к другу и займитесь каждый своим делом. Можно даже в глаза не смотреть. Положи ногу ему на бедро или руку — на любую удобную часть его тела. 2. Взаимодействие
Самый открытый вариант — сесть на диван друг напротив друга и приступить к делу. И нечего стесняться своих вздохов! Это, между прочим, очень сближает и возбуждает. 3. Воздушный секс
Им удобно заниматься стоя. Вы ублажаете друг друга одной рукой, а другой придерживаете руку партнера. Таким образом рождаются ну очень необычные ощущения! 4. Любовные посиделки
Пусть он сядет на кровать и вытянет ноги. Сядь сверху спиной к нему и тоже вытяни ноги. Займитесь делом (каждый своим или взаимно), и пусть он заодно ласкает губами твою шею или шепчет на ухо приятные слова. 5. Наездница
Попроси его лечь на кровать, сядь сверху лицом к нему. Начинайте медленно, прислушиваясь к стонам и движениям. А потом можно «отпустить вожжи» и устроить соревнование, кто быстрее завершит начатое. Читайте НАС ВКонтакте
Карельские вести: последние новости
Это приятно! 7 этапов подготовки к первому анальному сексу 7 вещей, которые происходят в порно, а в реальной жизни — никогда Как выбрать позу в сексе, чтобы увеличить шансы на оргазм
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей
Почему вредно стоять в планке дольше десяти секунд
За кого выходят замуж олимпийские чемпионки2
Пугачевой отказали в пластике из-за здоровья32
Медики рассказали, как правильно есть мясо5
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети Интернет
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:50
Яковлева рассказала, чего ее лишили в детстве
Звёзды
04:59
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом
Дети
03:49
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение