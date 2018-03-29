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Это приятно! 7 этапов подготовки к первому анальному сексу
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Это приятно! 7 этапов подготовки к первому анальному сексу 

Карельские вести 44 минуты назад
Фото: Карельские вести
Первый в жизни анальный секс — большое событие. И, в отличие от всех прочих видов секса, он требует подготовки. Вот подробное описание того, что понадобится сделать.
18+
1. Выучи теорию
Анальный секс может напугать, особенно если у тебя неправильное понятие о нем или вбитые в голову табу. Очень важно понимать, что тебя ожидает, поэтому подготовься как следует. Прочти о гигиене, ощущениях, психологических аспектах. И не соглашайся, если не чувствуешь, что готова!
2. Поговори с партнером
Это обязательный пункт, даже если ты на все согласна. Сюрпризы в сексе, конечно, могут быть, но не такие! Не нужно поддаваться его давлению или самой настаивать — это все же очень тонкие материи, не все люди готовы вот так с порога заниматься анальным сексом (а многие так и не осмеливаются).
3. Попробуй сама
Звучит устрашающе, но на самом деле некоторые ощущения можно получить и без партнера. Используй пальцы, а также подходящие игрушки вроде анальных вибраторов и шариков.
4. Помни о гигиене
Многих отвращает от анального секса именно ее недостаток. Разумеется, подходить к аналу нужно с чистым телом, но стоит быть готовым к некрасивым последствиям (хотя на самом деле их вероятность невелика).
5. Не спеши
В первый раз вы наверняка не пройдете весь путь с нуля до полноценного проникновения. Так что начните с пальцев и игрушек, постепенно увеличивая диаметр.
6. Пользуйся лубрикантом
Он пригодится в любом виде секса, но в анальном — особенно. В заднем проходе нет собственной смазки, как в вагине, так что для уменьшения неприятных ощущений он критически важен.
7. Наслаждайся
Секс может сопровождаться болезненными ощущениями, если вы оба на это согласны. Но этот тезис относится скорее к БДСМ, тогда как терпеть анальный секс — не лучший выбор. Возможно, вы просто торопитесь. А вот если тебе все нравится — это здорово!
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