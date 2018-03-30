«Хочу хулиганить и бесстыдствовать!»: Любовь Толкалина снялась в прозрачной одежде

40-летней Любови Толкалиной пришедшая наконец весна напомнила актрисе о ее недавнем отдыхе в Индии. Увидев первое солнышко и проталины, ей захотелось в буквальном смысле раздеться и танцевать.

В своем микроблоге в Инстаграме актриса обычно опубликовывает кадры рабочих моментов или романтические снимки своей личной жизни. Однако иногда Любови хочется похвастаться перед подписчиками своей красивой фигурой. На этот раз она разместила на страничке веселый снимок, сделанный в Гоа на пляже на фоне океана. На нем актриса запечатлена в прозрачной тунике с леопардовым принтом, под которой не видно ни купальника, ни белья. «Все! В Москве весна! Хочу, танцевать, веселиться, беситься, хулиганить и бесстыдствовать! Сейчас начнется „как не стыдно в таком возрасте“. Всякое занудство отменяется! Столько за последние полгода было надето всякой одежды! Долой все!» — радостно и с юмором подписала кадр Толкалина.

Фолловеры Любови с позитивом восприняли эту фотографию и написали актрисе много добрых слов и комплиментов: «Спасибо за солнышко! Вы его носите в себе!» «Вы великолепны! А Ваше хулиганство зарядило радостью и позитивом» «Какая трепетная, ненавязчивая сексуальность. Но от этого ничуть не менее обжигающая сердце, душу и разум» «Бесстыдствовать именно в нашем возрасте и надо!» «Вы — прелесть! Оставайтесь такой же милой, позитивной и молодой!» «Веселая и позитивная! Человек счастлив тогда, когда он делает то, что ему нравится и не стесняется своих эмоций».

Однако нашлись и злопыхатели, которые не поняли такой фотографии: «Везде один разврат! А вам должно быть стыдно попу показывать» «А при чем тут весна и раздеться почти догола?» «Чем старше, тем бесстыднее. Скоро совсем не останется приличных женщин». Напомним, Любовь Толкалина — актриса, которая востребована как в кино, так и в театре. Около 20 лет она прожила с известным режиссером Егором Кончаловским , который старше Любови на 13 лет. В 2001 году у пары родилась дочь Маша. Год назад звездная чета официально объявила о своем расставании. Любовь тогда написала в социальной сети, что они с Егором больше не вместе, но теперь научились по-настоящему дружить.

А недавно во время полета на самолете Любовь Толкалина сфотографировала необычное явление в небе и назвала его «Всевидящим оком».