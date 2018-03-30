8 вещей, которые могут испортить вам секс

Посторонние мысли «На работе завал», «ремонт надо сделать», «посуда немытая» — все это очень мешает сфокусироваться на ощущениях. Золотое правило хорошего секса: думайте только о близости. Если с тревожащими мыслями расстаться непросто, то попробуйте применить специальную технику «отключение головы». Мы подробно рассказываем о ней на тренинге «Пробуждение женского оргазма». Ее суть: вы выбираете для себя специальную возбуждающую фразу и в течение 21 дня представляете ее, при этом расслабляетесь и не думаете о проблемах и заботах. За 21 день такой практики вы научитесь отключать голову от ненужных и мешающих вам во время секса мыслей. Непринятие собственного тела Непринятие собственной внешности негативно отражается на сексуальном желании и на качестве секса. Вам может казаться, что из-за недостатков тела вы не привлекаете партнера сексуально. А это на подсознательном уровне снижает ваш интерес к сексу. Думая о несовершенствах тела, вы не расслабляетесь и тем самым отталкиваете партнера. Он просто не понимает причину вашей зажатости и может решить, что проблема в нем. Нередко мы сами придумываем себе комплексы, связанные с телом. Подумайте, если партнер занимается с вами сексом, значит он вас желает и принимает ваше тело. А все, что вы считаете «дефектами» тела, возможно, лишь ваши собственные выдумки. Голод Если вы сидите на диете (скорее всего, из-за неприятия собственного тела), то вы думаете только о еде — и от этих посторонних мыслей вас не спасет никакое отключение головы: это физиология. Если организм ощущает, что пропитания не хватает даже ему самому, то он ни за что не будет заниматься продолжением рода. Лень Конечно, вы оба устали — и каждому хочется просто расслабиться и получить удовольствие. Поэтому вы оба лежите и ждете инициативы от партнера. Это крайний случай. А еще бывает лень экспериментировать — это приводит к сексуальному однообразию. Не прекращайте экспериментировать и исследовать друг друга. Эксперименты — это новые эмоции и яркие ощущения. Лень повышать свое сексуальное мастерство приводит к неприятным ощущениям во время контакта и может вовсе отбить интерес к сексуальным экспериментам. Поэтому не ленитесь работать над ошибками, обсуждать их с партнером и совершенствовать свое сексуальное мастерство. Завышенные ожидания Идеализация секса в кино, рассказы подруг о волшебных сексуальных опытах — все это выстраивает завышенные ожидания от секса. У вас в голове есть сценарий идеального секса. Но в какой-то момент вы понимаете, что все идет не так. Это начинает расстраивать вас или даже злить — и оргазма не получается. Будьте спонтанны, прислушивайтесь к своему телу и чувствуйте партнера. Ведь отказавшись от идеализированных представлений, вы с партнером сможете создать вашу собственную сексуальную сказку. Компьютер Онлайн-игры и социальные сети так затягивают, что когда вы доберетесь до постели, вам останется лишь пара часов на сон. Увы, это бич нашего времени. Другого способа борьбы, помимо «выключить монитор», не существует. Спешка Иногда быстрый секс в порыве страсти — хороший способ подогреть отношения. Но переводить его на регулярную основу нельзя. Стараясь все сделать по-быстрому, вы не сможете как следует насладиться процессом и испытать оргазм. Для того чтобы достигнуть оргазма, женщине необходимо хорошенько возбудиться. Телу нужно время, чтобы откликнуться на ласку. Физиологические проблемы Физиологические сбои тоже могут испортить секс, например, неожиданные проблемы с эрекцией у мужчины. Для таких случаев держите в прикроватной тумбочке специальную сексуальную косметику и секс-игрушки: возбуждающая смазка, эрекционное кольцо, вагинальные шарики — все это будет вашими помощниками в сексуальной жизни. Фото: Shutterstock