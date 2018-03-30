11 самых романтичных звездных историй, которые заставят вас поверить в любовь 

Селин Дион и Рене Анжелил Селин Дион 30 марта исполнилось пятьдесят лет. К сожалению, юбилей певица отметит без горячо любимого супруга Рене Анжелила. Два года назад продюсер скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, и Селин до сих пор не может пережить горы утраты, ведь для нее муж был всем — и менеджером, и лучшим другом, и отцом ее детей, и любимым супругом, и единственным мужчиной, которым она восхищалась, Они познакомились, когда ей было 12, а ему — 38. Мама начинающей певицы отправила известному продюсеру запись дочери, и он сразу взял талантливую девочку под свое крыло. Не стоит спешить с выводами и думать, что это история о развратном продюсере. По легенде, именно Дион первой влюбилась в Анджелила и начала проявлять свои чувства, а он всячески пытался охладить ее пыл. Они начали встречаться спустя одинадцать лет после знакомства, а спустя еще шесть лет поженились в соборе Нотр-Дам в Монреале. После смерти супруга, главными мужчинами в жизни певицы стали сыновья — Рене-Шарль Анжелил и близнецы Эдди и Нельсон. Елизавета II и принц Филипп В прошлом году королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп отметили платиновую свадьбу. Они прожили в браке более семидесяти лет! Этот королевский брак является самым долгим в мировой истории. Елизавета влюбилась в будущего супруга, сына греческого принца Андрея, 18-летнего лейтенанта Королевского военно-морского флота Великобритании принца Филиппа, будучи 13-летней девочкой. Так начался их роман в письмах, а спустя несколько лет они перестали скрывать свои отношения. Надо отметить, что родители Елизаветы были не в восторге от жениха — на руку и сердце будущей королевы претендовали более завидные, по их мнению, женихи. (Из-за греко-турецкой войны дядя Филиппа, король Константин I был вынужден отречься от престола, позднее под арестом оказался отец Филиппа, принц Эндрю). В итоге победила любовь. Перед свадьбой жених отказался от своих греческих и датских титулов, взял британскую фамилию матери Маунтбаттен, перешел из греческого православия в англиканство и получил титул герцога Эдинбургского. В семье родилось четверо детей — принцы Чарльз, Эндрю и Эдвард и принцесса Анна. По слухам, отношения супругов были далеко не безоблачными, принцу Филиппу приписывали и грубость по отношению к жене, и многочисленные измены, и раздражение из-за того, что он всегда был в ее тени. Как бы то ни было, для Елизаветы II принц Филипп стал единственным и главным мужчиной в жизни. Шэрон и Оззи Осборн Шэрон Осборн не побоялась связать свою жизнь с неуправляемым и эпатажным фронтменом Black Sabbath Оззи Осборном, откусывавшим во время концертов головы летучим мышам и утсраивавшим погромы в гостиничных номерах. Шэрон быо 18 лет, когда она познакомилась с Оззи, группу которого на тот момент продюсировал ее отец. Когда Осборна уволили из собственной группы за неадекватное поведение, она стала его продюсером. За 35 лет брака эти двое пережили многое: Осборн изменял, не раз лечился от наркотической и алкогольной зависимостей, срывал концерты и доводил жену до исступления. Но Шэрон продолжала управлять их семейством, и карьерой горе-супруга, родила двоих детей, пережила попытку суицида сына, победила рак груди и доказала, что в отношениях справиться можно с любыми трудностями — было бы желание. Труди Стайлер и Стинг В одном из интервью Стинг признался, что до встречи с будущей женой Треди Стайлер, был уверен, что никогда не сможет направить всю свою неуемную страсть на одну женщину. В общем, Труди появилась в жизни фронтмена группы Police, когда он уже практически попрощался с идеей моногамии. Они вместе более тридцати пяти лет, а певец уверяет, что только со Стайлер почувствовал себя счастливым, потому что «несравнимо лучше жить, если существует лишь один человек, которого ты любишь и который любит тебя». Мерил Стрип и Дон Гаммер Будущего супруга, скульптора Дона Гаммера оскороносна актриса Мерил Стрип встретила в очень непростое для нее время. Тогда, в далеком 1978 году ее жених актер Джон Казале умер от рака. Гаммер помог Стрип оправиться от потери и стал для нее лучшим другом и единственным мужчиной на долгие годы, У Мерил и Дона четверо детей, а залогом счастливого и прочного брака актриса считает умение слушать друг друга и проговаривать каждую мелочь, которая не устраивает в отношениях. Элисон Хьюсон и Боно Фронтмен группы U2 встретил будущую жену Элисон в школе. Эти двое доказали, что юношеская влюбленность може перерости в серьезное чувство, а сосед по парте может стать самым близким человеком на всю жизнь. Элисон Хьюсон родила музыканту четверых детей, она поддерживает его благотворительную деятельность и, по словам самого Боно, умеет строго управлять семейными отношениями, что и является главным секретом их многолетнего брака. Голди Хоун и Курт Рассел Голди Хоун и Курт Рассел вместе 35 лет и по-прежнему выглядят даже не как идеальная пара, а как влюбленные подростки. Они всегда появляются на публике вместе, улыбаются, смотрят друг на друга с нежностью, обнимаются и даже как будто молодеют рядом друг с другом. Как им это удается после долгих лет совместной жизни? Хоун считает, что секрет в том, что они… официально не женаты. «Длительные отношения и брак — разные вещи. Первое — это общение и обоюдное желание быть вместе. В браке его трудно сохранить надолго. Если человек не хочет работать, его не заставишь. Главным в этом деле является желание. Кроме того, важно не потерять себя друг в друге. Двое должны быть столбами, которые держат дом и крышу, при этом позволять друг другу отличаться, не соглашаться с мнением партнера, если тот не прав. Счастливые отношения предполагают право выбора», — рассказала она в одном из интервью. Синди Кроуфорд и Ренди Гербер Супермодель Синди Кроуфорд и манекенщик Ренди Гербер нашли друг друга в непостоянном и полном соблазном модельном бизнесе. Красивые, успешные, сексуальные они влюбились друг в друга в далеком 1998 году. Синди на тот момент уже успела развестись с голливудским секс-символом Ричардом Гиром и, похоже, искала тихую гавань, которую в итоге нашла, встретив Гербера. Они занимаются бизнесом, растят двоих детей, а в мае отметят фарфоровую свадьбу. Главным в отношениях с мужем Синди Кроуфорд считает их крепкие дружеские отношения, которых у нее не было с Гиром. Ренди к моменту встречи с Синди уже насмотрелся на самых неотразимых красоток-моделей и при виде Кроуфорд в обморок не падал, а для начала стал ей хорошим другом. «Это первые отношения в моей жизни, которые начались с дружбы. И я всем рекомендую такой вариант. Крепче основы для брака вы не найдете», — раскрыла секрет крепких отношений Кроуфорд. Джада и Уил Смит Джада и Уил Смит познакомилась во время съемок шоу актера в 1990 году, а спустя семь лет поженились. Пока таблоиды регулярно разводят супругов, сами они продолжают демонстрировать неугасающую страсть друг к другу на красных дорожках и за их пределами. Смит назвает жену своей королевой и крепким орешком, а сама Джада считает главным в отношениях мужчины и женщины дружбу, ведь настоящие друзья не будут критиковать друг друга по мелочам, проявлять эгоизм и требовать слишком много. «Как только вы начинаете думать, что ваши отношения не идеальны, тогда и начинаются неприятности», — заявила актриса. Виктория и Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм увидел участницу группы Spice Girls Викторию по телевизору и заявил своим коллегам по футбольной команде, что она станет его женой. Они поженились в 1999 году и с тех пор стали для многих премером идеальной семьи — красивые, стильные, успешные, сексуальные, популярные, растят четверых детей. Когда несколько лет назад в СМИ появились сообщения о том, что Дэвид Бекхм изменил супруге, Виктория максимально закрылась от внешнего мира, не давала комментариев, а потом заявила, что главное для нее — семья. Дэвид восхищается супругой, сумевшей из поп-певицы превратиться в успешного модного дизайнера и построить настоящую модную империю. Бекхэм часто сидит в первых рядах на ее показах с дочерью Харпер на руках и смотрит влюбленными глазами на супругу, в которой помимо прочего ценит целеустремленность и внутреннюю силу. Виктория уверяет, что она не ревнива, и ценит в браке дружеские отношениях с мужем, с которым может говорить о чем угодно. Бейонсе и Джей Зи Экс-солистка группы Destiny’s Child Бейонсе познакомилась с рэпером и бизнесменом Джеем Зи совсем юной. Они записали несколько песен, начали встречаться, не афишировали свои отношения, а десять лет назад тайно поженились. Джей Зи не сразу покорился — были и разногласия, и измены. Бейонсе тем временем умела мудро справляться со сложными ситуациями, и вместо того, чтобы впадать в отчаяние, за несколько лет построила головокружительную карьеру, вдохновляясь в том числе трудностями в личной жизни. В недавнем интервью обычно немногословный с журналистами Джей Зи откровенно признался, что они с Бейонсе пережили семейный кризис и сумели сохранить брак благодаря совместному творчеству, которое помогло ему раскрыться. «Мы использовали наше искусство как сеанс психотерапии и начали писать музыку вместе. Вы знаете, я действительно гордился музыкой, которую она сделала, и она гордилась песнями, которые я выпустил. В итоге у нас родилось здоровое уважение к ремеслу друг друга. Мы оказались в эпицентре урагана наших эмоций, там, где больше всего чувствуешь боль. Было дискомфортно, но мы обсуждали проблемы. Знаете, большинство людей расстаются и разводятся, потому что не могут увидеть себя со стороны. Самое трудное осознать, что ты причиняешь боль человеку», — рассказал рэпер в интервью The New York Times Style Magazine. Фото: getty, eastnews, globallookpress, instagram