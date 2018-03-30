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«Они целуются!»: в соцсетях обсуждают отношения Кары Делевинь и Пэрис Джексон
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«Они целуются!»: в соцсетях обсуждают отношения Кары Делевинь и Пэрис Джексон 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
В интернет попали новые снимки актрисы и топ-модели Кары Делевинь и дочери музыканта Майкла Джексона Пэрис, сделанные папарацци. На них знаменитости запечатлены в интимной обстановке. Пользователи сразу решили отреагировать на «роман» знаменитостей, которые известны эпатажным поведением.
В соцсетях обсуждают откровенные фотографии 19-летней Пэрис Джексон и 25-летней Кары Делевинь. Девушки попали под «прицел» камер на одной из вечеринок. Они весело проводили время, танцевали, обнимались, сидели друг у друга на коленях. Затем ситуация стала пикантной… молодые особы начали целоваться!
Поклонники бурно отреагировали на снимки, решив, что между девушками сильные чувства, хотя никаких подобных заявлений те не делали. Фанаты часто выдают желаемое за действительное, приписывая Джексон и Делевинь отношения с разными людьми, в частности, с далекими от шоу-бизнеса. Но дамы предпочитают не реагировать на слухи и не дают подробной информации о личной жизни.
По сообщениям СМИ, которые ссылаются на данные инсайдеров, речь о любви между Пэрис и Карой не идет. Отмечается, что знаменитости просто развлекаются и не намерены строить отношения, по крайней мере, друг с другом. Многие обыватели также не поверили, что между селебрити что-то серьезное: «Да, перебрали с алкоголем, вот и вся „любовь“, я так считаю». «Это глубокие чувства, однозначно». «Печально такое видеть, куда катится мир?»
«Ой, смешные такие, одеты в лохмотья, стыд и позор». «Они целуются, какой ужас!» «Хорошо, что Майкл Джексон не видит, что творит его дочка». «Просто шутят они, молодые, веселые, не думаю, что у них прям роман».
Что касается предпочтений Кары Делевинь, то она не скрывает, что является бисексуалкой. Но ее часто критикуют не за сексуальные предпочтения, а за неумение в обычной жизни выглядеть так же эффектно, как на подиумах и обложках глянцевых журналов.
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