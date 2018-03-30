Беременная Хлои Кардашьян приняла участие в фотосессии с возлюбленным

33-летняя американская телезвезда Хлои Кардашьян сейчас много времени проводит с канадским баскетболистом Тристаном Томпсоном, вместе с которым ждет рождения ребенка. На днях красавица рассказала, что приняла участие в откровенной фотосессии с возлюбленным, продемонстрировав живот внушительных размеров.

В ближайшие недели средняя из сестер Кардашьян — Хлои — должна стать матерью. Знаменитая блондинка всячески демонстрирует идиллию со своим мужчиной — Тристаном Томпсоном, с которым они недавно устроили для будущего малыша роскошную вечеринку. Телезвезда показала новые фото, для которых позировала в кружевном белье.

Новые публикации беременной Хлои Кардашьян не оставили равнодушными ее фанатов — они отметили их миллионами «лайков». Известно, что путь к счастью знаменитости не был устлан розами. Она пережила развод с баскетболистом Ламаром Одомом, с которым рассталась после семи лет брака. Сейчас женщина счастлива в новых отношениях. Известно, что Томпсон из-за сильных чувств, нахлынувших после знакомства с Хлои, даже бросил свою девушку, которая также была беременной. Свои совместные снимки с Тристаном Кардашьян часто подписывает «Мама и папа». Вскоре молодые люди должны стать родителями, известно, что они ждут появления на свет дочки.

Подписчики отреагировали на новые фото звезды реалити-шоу: «Ой, такая любовь, надолго ли?» «Какая сладкая парочка!» «Легких родов и рождения здорового ребенка!» «Вообще очень красивые, но я читала, что он бывшую подругу бросил беременную, так что мне этот тип не нравится». «Вот завистники! Красавица Хлое с возлюбленным, никого не слушайте!»

«Она постоянно участвует в разных фотосессиях, реально я не знаю, чем еще она знаменита, кроме шоу Кардашьянов». «Какая пара красивая, почему до сих пор свадьбу не сыграли они?» «Ой, показуха, как и вся жизнь их, игра на публику».

Хлои Кардашьян выпустила собственную коллекцию одежды для беременных — Good Mama Maternity. Она даже приняла участие в рекламной фотосессии, для которой позировала топлес — в одних синих джинсах, скромно прикрыв грудь рукой.