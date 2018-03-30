Интернет-пользователи восхитились 21-летней дочерью Антонио Бандераса

57-летний Антонио Бандерас из-за загруженного графика работы редко появляется на публике со своей дочкой, 21-летней Стеллой Бандерас. Однако накануне папарацци смогли заснять момент, когда отец с дочерью посетили на Страстной неделе католический праздник Семана Санта в испанской Малаге.

Стелла дель Кармен Бандерас Гриффит — дочка Антонио Бандераса и Мелани Гриффит . Она очень целеустремленная девушка и сейчас учится в Нью-Йоркском университете. Когда Стелле было 3 годика, она снялась вместе с мамой в фильме Антонио Бандераса «Женщина без правил». Однако в дальнейшем она не захотела выбрать для себя актерскую профессию, в отличие от сводной сестры, Дакоты Джонсон . Кстати, Стелла свободно говорит на нескольких языках: среди них немецкий, норвежский, английский и шведский.

Поклонники Антонио Бандераса обрадовались редкому кадру его дочери и стали активно обсуждать ее внешность в социальных сетях. Они заметили естественную красоту девушки и решили, что это выгодно отличает ее от других известных сверстниц: «Очень естественно держится, милая девушка» «Красоткой выросла! Впрочем, другими от таких привлекательных родителей и не рождаются» «В отличие других девушек с накаченными губами, Стелла выделяется натуральной красотой» «Прекрасная девушка! Смотрю и любуюсь» «Какая нежная улыбка! И видно, что очень добрая девушка».

Напомним, Антонио Бандерас и Мелани Гриффит прожили в браке 18 лет. Они познакомились во время съёмок фильма «Двое — это слишком». Официально звездная пара подала на развод в мае 2014 года. По слухам из СМИ, причиной разрыва отношений стала измена Антонио Бандераса. Якобы, у него завязался роман с голландским финансистом Николь Кемпель.

Как известно, Антонио Бандерас сыграл главную роль в сериале «Гений: Пикассо». На премьере артист позировал перед журналистами без волос и бровей, что вызвало неоднозначную реакцию среди его поклонников. Они решили, что их любимый актер сильно постарел и похудел.