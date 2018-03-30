Свадьбу через полвека семейной жизни сыграли в Усть-Тарке

50 лет назад супруги Контаревы вступили в брак в Усть-Луковском сельском совете Ордынского района Новосибирской области и до сих пор они вместе. День своей свадьбы считают одним из самых светлых моментов жизни, рассказала корреспонденту VN.ru начальник отдела ЗАГС Усть-Таркского района Оксана Попова

Свадебное торжество было скромным, в родительском доме жениха, без обручальных колец и свадебного платья. И вот, спустя 50 лет, супруги впервые обменялись золотыми кольцами. В этот момент многое было для них впервые: в отделе ЗАГС звучал марш Мендельсона, а сами «молодожены» немного волновались.

Поздравить пришли близкие люди, знакомые и друзья. А самые милые сердцу — дети и внуки — приехали из Новосибирска. Они сказали о том, что родительский союз будет всегда примером для них и ориентиром в жизни.

«Золотых» юбиляров одаривали подарками, сотрудники отдела ЗАГС вручили памятный адрес, а Ольга Николаевна, как и положено невесте, принимала букеты цветов. От имени главы администрации Усть-Таркского сельсовета Виктора Шушканова супругам вручены памятный подарок и букет цветов.

Эта пара известна в районе. Ольга Николаевна и Михаил Андреевич Контаревы долгие годы жизни посвятили преподавательской деятельности. Михаил Андреевич работал в редакции районной газеты «Знамя труда», а Ольга Николаевна до настоящего времени делится знаниями с детьми, готовя к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Михаил Андреевич отметил, что важно иметь в семье общие взгляды, интересы — это сближает людей и является одной из составляющих семейного счастья.

А еще супруги Контаревы очень любят музыку. Ольга Николаевна прекрасно поет, а Михаил Андреевич играет на баяне. Они любят ходить в лес, кататься на лыжах и велосипедах, совершать пешие прогулки.

Добавим, что немало среди сибиряков пар, отметивших золотой юбилей совместной жизни. Так, с дерганья за косичку началась история любви семьи Таракановых. Торжественная церемония, посвященная 50-летию супругов, состоялась в центральном ЗАГСе Новосибирска. Через 50 лет под марш Мендельсона с радостью и волнением юбиляры вновь вошли в зал регистрации.