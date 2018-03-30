Селин Дион отмечает 50-летие

Сегодня знаменитая на весь мир певица Селин Дион празднует юбилей — ей исполнилось 50 лет. Селин с самого детства обладала музыкальным талантом и стала настоящей звездой в подростковом возрасте, когда ее продюсированием занялся ее менеджер Рене Анжелил , который заложил собственный дом для того, чтобы девушка могла записать свой первый сингл.

Через некоторое время между юной Селин и Рене вспыхнул роман — в итоге певица вышла замуж за своего менеджера и продюсера. который был значительно старше Дион. Впрочем, разница в возрасте не помешала их браку. У Селин были проблемы с зачатием, но благодаря ЭКО она смогла подарить супругу троих детей.

14 января 2016 года Рене Анжелил скончался в возрасте 73 лет после продолжительной борьбы с раком — Рене жил со страшным диагнозом больше 10 лет. Через два дня после смерти мужа Дион потеряла и своего брата, который тоже скончался от онкологии. Первое время Селин никак не могла оправиться от горя, но в скором времени после трагедии смогла вернуться на сцену и вновь начала выступать перед многочисленными поклонниками.

Отметим, что полтора года назад у певицы начались проблемы со слухом, из-за чего ей совсем недавно пришлось отменить свои выступления.