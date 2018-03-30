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Кэти Перри о воссоединении с Орландо Блумом: «Я по-настоящему любима»
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Кэти Перри о воссоединении с Орландо Блумом: «Я по-настоящему любима» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Уже несколько месяцев поклонники Кэти Перри и Орландо Блума гадают, действительно ли пара воссоединилась или же они продолжают дружить, как и обещали после расставания. Но, похоже, Кэти и Орландо сумели преодолеть разногласия и снова дали шанс своим чувствам. О воссоединении недавно рассказала сама Перри. Во время своего концерта в Токио певица поделилась с фанатами своими чувствами. «Я чувствую себя очень любимой, и эта песня о любви такой, какой раньше вы не знали», — сообщила Кэти со сцены. В столице Японии также был замечен и Блум, который приехал навестить свою девушку. Сейчас Кэти ездит по Азии с туром Witness World Tour, а Орландо занят на съемках нового проекта в Чехии, куда певица тоже приезжала с визитом. Похоже, у этих двоих наконец все действительно хорошо, они много времени посвящают друг другу, даже несмотря на расстояние.
попкорнnews
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