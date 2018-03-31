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«Я чувствую себя любимой»: Кэти Перри подтвердила свое воссоединение с Орландо Блумом
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«Я чувствую себя любимой»: Кэти Перри подтвердила свое воссоединение с Орландо Блумом 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Знаменитая американская певица Кэти Перри снова счастлива. Известно, что в личной жизни красавицы было немало неудач. Непродолжительный, но яркий роман с голливудским актером Орландо Блумом завершился довольно болезненным расставанием. Никто и подумать не мог о том, что пара вскоре снова сойдется.
Долгое время вокруг Кэти Перри и Орландо Блума ходило множество слухов то ли о воссоединении, то ли о крепких дружеских узах, но сами звезды никак не комментировали домыслы прессы и фанатов. И вот наконец-то девушка открыто признается голливудскому красавчику в своих чувствах. Не секрет, что в настоящий момент певица находится в мировом гастрольном турне Witness World Tour, в рамках которого она посетила и Японию. И вот во время грандиозного концерта в Токио Кэти прямо со сцены призналась в своих чувствах к Орландо, который сидел в зрительном зале.
«Я чувствую себя по настоящему любимой — так сильно чувствую, как никогда прежде. И моя песня как раз об этом необычайном чувстве — о любви! Она — о тебе и для тебя, мой милый!», — трогательно сообщила зрителям Кэти стоя на сцене. «Наконец-то они сошлись! Красивая пара» «Очень рада за Кэти! Орландо красавчик!» «Вот и славненько, а то столько времени мусолили слухи — сошлись они или нет» «Поздравляю, Кэти! Вы отличная пара!», — писали в сети фанаты певицы.
Напомним, что Перри и Блум начали встречаться в 2016 году, но в начале 2017 года пара вдруг распалась. Впрочем, надолго холостая жизнь звезд не затянулась и менее чем через полгода в сети снова стали с завидной регулярностью появляться их совместные снимки. Девушка много раз открыто признавалась, что боится сильных чувств. Судя по всему, именно этот страх не позволил ее яркому роману со звездой «Властелина колец» перерасти в серьезные отношения. Но, как известно, все страхи имеют свойство со временем проходить, и кто знает, может быть, Орландо сумел окончательно переубедить Кэти и вскоре на голливудском Олимпе появится новая семейная пара.
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