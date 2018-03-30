7 худших мест для занятия сексом

Туалет в самолете

Секс в туалетной кабинке на высоте 10 тысяч метров — распространенная фантазия, причем, для обоих полов. В кино все выглядит неплохо, а вот в жизни… Во-первых, в самолетном туалете по-настоящему тесно. Даже если это A380, расположиться с комфортом у вас едва ли получится. Во-вторых, это небезопасно. Турбулентность обычно начинается внезапно и бывает довольно сильной для того, чтобы больно удариться или получить травму по-серьезнее. В-третьих, вам едва ли удастся остаться незамеченными, и вы рискуете получить нагоняй от бортпроводников (или замечание от пассажира, который только притворился спящим).

Пляж

О сексе на пляже не грезил, наверное, только асексуал. Но те, кто пробовал пляжный секс на практике, скажут, что это далеко не так романтично, как может показаться. Спине жестко, песок засыпается везде, где только можно, мелкие камушки впиваются в тело… В общем, для мазохистов ок, остальным не рекомендуем.

Примерочная

Конечно, примерочные бывают разными. В магазине Cos в Цюрихе вполне можно хоть сексом заняться, хоть порно посмотреть: к вашим услугам целая комната, которая закрывается на ключ, да еще и с бесплатным вай-фаем. Но мы говорим о стандартной кабинке в стандартном магазине. Едва ли вам удасться сделать все быстро, тихо и без штрафа за неподобающее поведение в общественном месте.

Бассейн

Прежде, чем заняться сексом в пустынном бассейне, вспомните о том, сколько там хлорки и прочих не самых полезных веществ. А еще утром туда придут купаться дети, так что… держите себя в руках.

Сауна

Секс в парилке — это экстрим: даже у молодых и совершенно здоровых людей может «зашалить сердечко». Жара, эмоции и физическая нагрузка — далеко не лучший коктейль. Если вам ну очень надо, займитесь сексом в предбаннике — это куда менее опасно.

Лифт

Опасно и довольно грязно, особенно, если речь идет о лифте в жилом доме, а не в семизвездочном отеле в Дубае. Да и о жильцах подумайте: вдруг в вашем доме всего один лифт, а вы его заняли?

Душ Простите, любители «мокрого» секса, но мы против. По статистике именно секс в душе приводит к множественным обращением к травматологам (по всему миру, кстати!).