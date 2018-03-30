«В ЗАГСе я не понимал ни слова»: история англичанина, который женился в Екатеринбурге

Екатеринбурженка Оксана и англичанин Джейсон недавно поженились. Все документы они оформляли в Екатеринбурге, и это оказалось сделать не так-то просто (и не так-то дешёво!). О том, как выйти замуж за иностранца и не сойти с ума от бюрократических проблем, Оксана и Джейсон рассказали E1.RU.

— Расскажите, как вы познакомились?

Джейсон: Мы познакомились в интернете, но не на сайте знакомств. Я учил испанский, а Оксана — английский. Она искала англоговорящих людей, нашла мой профиль и попросила меня поговорить с ней по-английски, править её, выполнять какие-то упражнения. А потом мы стали созваниваться. И в какой-то момент я решил приехать в Россию. Я и раньше хотел это сделать, потому что много путешествую, но в России никогда не был. Хотя я бы точно не поехал в Екатеринбург. Никто в Англии не знает про этот город. Скорее всего, я бы съездил только в Москву и Санкт-Петербург. Но раз уж я познакомился с Оксаной, а она жила здесь, то я подумал — почему бы и нет?

Оксана: На этом сайте была возможность купить годовую подписку, чтобы продолжать общение. Это стоило 2000 рублей. Ради Джейсона я купила эту подписку, а сейчас мы шутим: «Ты мне стоил 2000 рублей!» Наши отношения развивались 4 с половиной года, Джейсон ещё несколько раз приезжал сюда, и я один раз ездила к нему в гости. Мы жили на две страны, проводили отпуск вместе в разных странах.

— Как родственники и друзья отреагировали, когда узнали, что вы собираетесь пожениться?

Д. : В первую очередь мои друзья сказали: «Ты с ума сошёл!», потом начали спрашивать, уверен ли я в том, что я делаю. В Англии у девушек из России, стран Балтии и Азии плохая репутация. Очень развито мошенничество, когда русские девушки заключают фиктивные браки с англичанами, чтобы получить деньги. Но когда мои друзья познакомились с Оксаной лично, то поняли, что были не правы, сказали, что они очень счастливы за меня. Мои сёстры специально приехали на мою свадьбу из Индии, отменив все дела.

О. : Мои родные тоже сначала переживали, говорили: «Может, вы ещё передумаете?» Мама переживала, что мы резко уедем так далеко и что из-за языкового барьера она не будет понимать зятя. Но они нашли общий язык, мама напрягла все свои знания английского, вспомнила всё, что она учила в школе, и на каком-то элементарном уровне (где-то — с помощью жестов) они с Джейсоном понимают друг друга. Но я её успокоила: пока никуда мы не собираемся. Кроме того, она видит, как мы счастливы вместе.

— Насколько сложно и дорого было организовать свадьбу?

О. : На регистрацию брака мы потратили почти 30 тысяч рублей — это виза, нотариус, апостиль (в Англии его ставят для подтверждение того, что документ легальный и верный. — прим. ред), регистрация, переводы и пересылка документов. Решили делать свадьбу в России, потому что вывезти всех моих родственников за границу было бы очень сложно.

Обязательно нужны были документы о том, что мы оба можем вступить в брак, то есть не состоим в другом браке. Чтобы забронировать дату регистрации в ЗАГСе, нужно было подать заявление от нас обоих. Для этого я брала заявление на русском, переводила его на английский, Джейсон там у себя заполнял его на английском, ставил свою подпись, заверял у нотариуса, ставил апостиль в государственном органе и заверял там ещё и подпись нотариуса. Потом этот документ он присылал мне, и я переводила то же самое на русский и заверяла этот перевод у нотариуса. Это было самое нелепое!

На сбор документов у нас ушло в общей сложности месяца полтора. Причём в каждом ЗАГСе свои требования. Где-то требовали ставить апостиль на паспорт, например, а где-то — нет.

Д. : Я не понимаю, зачем нужно было переводить и заверять заявление для ЗАГСа? Это же не какой-то важный документ, не паспорт, просто просьба о том, чтобы нас расписали!

— Не проще было бы в Англии всё это сделать?

О. : По документам — да. Проще было бы сделать визу невесты и уехать туда. Там бы мне понадобился только паспорт и подтверждение того, что я не замужем. Подать заявление Джейсон мог бы от нас двоих самостоятельно. Но мы всё-таки хотели семейную свадьбу с моими родными.

Д. : У нас не нужно заверять каждую бумажку у нотариуса. Наше правительство нам больше доверяет.

— У нас в паспорт ставится штамп о браке, в Англии тоже?

О. : Нет, Джейсон очень боялся, что ему что-то напишут в паспорте, потому что у них этих печатей нет. Наш ЗАГС сообщает в их регистрационный офис, что он женился, и это всё.

Д. : Мы просто перевели российский сертификат о свадьбе. В Англии в паспортах есть информация только о том, как тебя зовут, где и когда ты родился — и всё. Англичане не хотят сообщать слишком много информации о себе. Правительство уже и так знает, что мы женаты. Эта информация автоматически перетекает из одного органа в другой, мы не должны каждый раз доказывать это. Вам приходится всё записывать в паспорте, а мы вообще никогда не носим с собой паспорт.

— А если вам нужно будет подтвердить вашу личность?

Д. : Если полицейский останавливает вас для этого, тогда он даёт вам специальную бумагу и говорит: «Окей, вам нужно доказать вашу личность, идите в участок». У вас есть 30 дней, чтобы приехать в участок и показать свой паспорт. Или, например, когда вы за рулём, вы тоже не обязаны иметь с собой никаких документов, даже водительских прав. Если меня останавливает полиция, они проверяют моё имя и машину через компьютер. Но если у них нет компьютера, то я точно так же должен буду поехать в участок и показать там права.

— Для нас это очень странно, конечно. А в самой церемонии бракосочетания какие были различия?

О. : В Англии принято носить обручальные кольца на левой руке, а у нас на правой, поэтому мы надевали в ЗАГСе их на правую руку. Но Джейсон сейчас его надел на другую — как ему привычнее. Ещё, например, в России обычно делают приглашения на свадьбу от имени жениха и невесты. А у Джейсона принято, что родители приглашают гостей: «Мы приглашаем вас на свадьбу наших детей». Ещё у нас бутоньерка обычно только у жениха, а у них — у всех мужчин со стороны жениха. Решили, что раз уж мы здесь, то будем делать всё по русским правилам.

— Джейсон, что вас больше всего поразило в русской свадьбе?

Д. : Всё было на другом языке, так что не понимал ни слова! Леди, которая проводила церемонию (работник ЗАГСа. — Прим. ред.), была очень милой. Она поняла, что я ничего не понимаю, и показывала всё, что надо делать, жестами. Это было очень смешно. Но сама церемония была такой же, как в Англии, единственное различие в том, что в Англии все очень серьёзные.

Я думаю, если бы это была церемония с религиозными традициями, венчание в храме, то были бы различия. В Англии все проводят свадьбы в храмах. А я родом из Индии, у нас на свадьбу вообще собираются минимум 300–400 человек — это самые дальние родственники и все друзья. Но даже если бы мы делали такую традиционную индийскую свадьбу, то нам пришлось бы проводить ещё и официальную церемонию в регистрационном офисе.

— Где вы собираетесь дальше жить?

О. : Пока живём на две страны. У Джейсона пока есть возможность работать здесь, но, возможно, и я к нему поеду. Пока мы об этом не думали, решили узаконить наши нелёгкие отношения, а потом уже думать, что дальше.

Кстати, мы уже рассказывали про другую екатеринбурженку, которая вышла замуж за иностранца и теперь носит фамилию Кэш (правда, через «э», а не через «е», как у Оксаны). История 23-летней Ольги примечательна тем, что её муж в два раза старше её. А ещё мы писали про Ольгу Брукман, которая прицельно искала мужа на сайтах знакомств среди иностранцев. Нашла такого, уехала жить к нему в США и сейчас ведёт блог на YouTube, где учит соотечественниц, как найти своё счастье.