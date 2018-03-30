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В Радужном расторгли фиктивный брак между россиянкой и иностранцем
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В Радужном расторгли фиктивный брак между россиянкой и иностранцем 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Гражданка Российской Федерации и иностранный гражданин заключили брак. Вместе пара никогда не жила, детей общих нет, да и совместного хозяйства они вместе никогда не вели.
Прокуратура Радужного провела проверку соблюдения семейного законодательства и выявила, что брак был фиктивным. Мужчине нужно было получить гражданство без учета квоты, и он пошел на такие ухищрения.
Как отметили в пресс-службе Прокуратуры ХМАО-Югра, прокурор города обратился в суд с заявлением о признании брака недействительным. Суд рассмотрел заявление прокурора и удовлетворил в полном объеме.
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