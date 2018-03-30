В Радужном расторгли фиктивный брак между россиянкой и иностранцем

Гражданка Российской Федерации и иностранный гражданин заключили брак. Вместе пара никогда не жила, детей общих нет, да и совместного хозяйства они вместе никогда не вели.

Прокуратура Радужного провела проверку соблюдения семейного законодательства и выявила, что брак был фиктивным. Мужчине нужно было получить гражданство без учета квоты, и он пошел на такие ухищрения.

Как отметили в пресс-службе Прокуратуры ХМАО-Югра, прокурор города обратился в суд с заявлением о признании брака недействительным. Суд рассмотрел заявление прокурора и удовлетворил в полном объеме.