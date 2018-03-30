Все не по плану: 15 комедий о свадьбах

Свадьба — это такая штука, которая требует много времени на организацию и которая никогда не идет точно по плану.

К премьере на ivi комедии «Безумная свадьба Евы Уайлд» мы собрали еще кучу фильмов о свадьбах и неожиданных поворотах, которые их сопровождают.

Безумная свадьба Евы Уайлд

The Wilde Wedding, 2017

Свадьба Уайлд

Знаменитая актриса в отставке живет в свое удовольствие и собирается замуж в пятый раз. На свадьбу съезжается много гостей, а в их числе и бывший, самый первый муж. Как это заведено на подобных торжествах, вокруг царит полный дурдом.

Праздничный переполох

Le sens de la fête, 2017

Праздничный переполох

Это история о том, как организовывалась «сдержанно роскошная» свадьба в старинном особняке XVIII века, и все сотрудники очень старались не накосячить, но не смогли.

Сбежавшая невеста

Runaway Bride, 1999

Сбежавшая невеста

Мэгги панически боится свадеб. Она бросила у алтаря уже троих, но все же надеется, что в следующий раз все получится красиво. Журналист Айк из Нью-Йорка приезжает в ее родной городок как раз накануне четвертой свадьбы.

Мамма MIA!

Mamma Mia! 2008

Мамма MIA!

Главная героиня весело провела юность, родила хорошенькую дочку, но понятия не имеет, от кого. А дочка взяла и, не размышляя долго, пригласила всех троих кандидатов в отцы на свадьбу.

27 свадеб

27 Dresses, 2008

27 свадеб

Джейн умудрилась выдать замуж 27 своих подруг, а у самой все как-то не складывается. Тут ее сестра внезапно объявляет о помолвке с ее любимым боссом, и девушка понимает, что пора действовать решительно и впервые в жизни сорвать свадьбу.

Выкрутасы

Выкрутасы

Ситуация аховая — жених застрял в провинции на футбольном матче, потому что нечаянно стал тренером-заложником, невеста в окружении гостей ждет его, а бывший подкатывает и подговаривает ее бросить неудачника.

Свадебный переполох

The Wedding Planner, 2001

Свадебный переполох

Красавица Мэри — лучший организатор свадеб в городе. У нее настоящий талант в этом деле. Беда лишь в том, что однажды она влюбляется в чужого жениха, но вынуждена проявлять профессионализм и делать свою работу.

Свадьба

Свадьба

Немного дегтя в бочку меда — сатирическая комедия по водевилю А. П. Чехова. У мещан Жигаловых проблема: никто не хотел брать их любимую дочь Дашу в жены. Единственного жениха чуть не упустили, но все уладилось и можно играть свадьбу «с генералом».

Война невест

Bride Wars, 2009

Война невест

С самого детства Лив и Эмма мечтают о том, что их свадьбы пройдут в роскошном отеле «Плаза», поэтому, когда оказывается, что они назначили церемонии на один и тот же день, дружбе в один миг приходит конец. Начинается настоящая война невест.

Моя большая греческая свадьба 2 My Big Fat Greek Wedding 2, 2016

Моя большая греческая свадьба 2 Спустя 15 лет после выхода первого фильма большой греческий кавардак продолжается. Тула и Йен никак не могут найти уединенное местечко для того, чтобы предаться личной жизни в стороне от любознательной родни. Их дочь-подросток мечтает сбежать в другой город, потому что родственники ее достали. А родители Тулы узнают, что их брак недействителен, и есть отличный повод собрать всех снова на свадьбу.

Жених на двоих

Jour J, 2017

Жених на двоих

Одна девушка нашла у своего парня визитку с контактами организатора свадеб и решила, что это практически предложение скрепить отношения клятвами и печатями. Новоявленный жених ни о чем таком и не думал, потому что карточку ему дала девица, которая лихо раскрутила его на секс во время вечеринки. Теперь одна его подружка организует свадьбу для другой, и они вынуждены много общаться.

Шафер напрокат

The Wedding Ringer, 2015

Шафер напрокат

Трудоголик Даг невероятный счастливчик — за него согласилась выйти замуж прекрасная девушка. Беда в том, что у него совсем нет друзей и некому быть шафером на свадьбе. Поэтому он обращается в свадебное агентство, где находит Тимми, который согласен стать шафером и может даже найти Дагу кучу друзей.

Люблю тебя, чувак

I Love You, Man, 2009

Люблю тебя, чувак

Похожая история случилась и с Питером Клэйвеном. Но закончилась она совсем иначе, чем в «Шафере напрокат».

Друг невесты

Made of Honor, 2008

Друг невесты

Однажды девушка Ханна поехала в командировку на полтора месяца и вернулась с женихом — красивым, богатым и со всех сторон положительным. Роль своей подружки невесты она предложила своему лучшему другу Тому, с которым дружила десять лет. Том, как назло, впервые за все время их знакомства понял, что любит Ханну не как подругу.

Немножко женаты

The Five-Year Engagement, 2012

Немножко женаты

Помолвка Тома и Виолетты затянулась на пять лет, и они все откладывали и откладывали свадьбу, все планировали и планировали. Чуть не развелись, пока все организовывали.