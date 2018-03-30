Все не по плану: 15 комедий о свадьбах 

Свадьба — это такая штука, которая требует много времени на организацию и которая никогда не идет точно по плану.
К премьере на ivi комедии «Безумная свадьба Евы Уайлд» мы собрали еще кучу фильмов о свадьбах и неожиданных поворотах, которые их сопровождают.
Безумная свадьба Евы Уайлд
The Wilde Wedding, 2017
Свадьба Уайлд
Знаменитая актриса в отставке живет в свое удовольствие и собирается замуж в пятый раз. На свадьбу съезжается много гостей, а в их числе и бывший, самый первый муж. Как это заведено на подобных торжествах, вокруг царит полный дурдом.
Праздничный переполох
Le sens de la fête, 2017
Праздничный переполох
Это история о том, как организовывалась «сдержанно роскошная» свадьба в старинном особняке XVIII века, и все сотрудники очень старались не накосячить, но не смогли.
Сбежавшая невеста
Runaway Bride, 1999
Сбежавшая невеста
Мэгги панически боится свадеб. Она бросила у алтаря уже троих, но все же надеется, что в следующий раз все получится красиво. Журналист Айк из Нью-Йорка приезжает в ее родной городок как раз накануне четвертой свадьбы.
Мамма MIA!
Mamma Mia! 2008
Мамма MIA!
Главная героиня весело провела юность, родила хорошенькую дочку, но понятия не имеет, от кого. А дочка взяла и, не размышляя долго, пригласила всех троих кандидатов в отцы на свадьбу.
27 свадеб
27 Dresses, 2008
27 свадеб
Джейн умудрилась выдать замуж 27 своих подруг, а у самой все как-то не складывается. Тут ее сестра внезапно объявляет о помолвке с ее любимым боссом, и девушка понимает, что пора действовать решительно и впервые в жизни сорвать свадьбу.
Выкрутасы
Выкрутасы
Ситуация аховая — жених застрял в провинции на футбольном матче, потому что нечаянно стал тренером-заложником, невеста в окружении гостей ждет его, а бывший подкатывает и подговаривает ее бросить неудачника.
Свадебный переполох
The Wedding Planner, 2001
Свадебный переполох
Красавица Мэри — лучший организатор свадеб в городе. У нее настоящий талант в этом деле. Беда лишь в том, что однажды она влюбляется в чужого жениха, но вынуждена проявлять профессионализм и делать свою работу.
Свадьба
Свадьба
Немного дегтя в бочку меда — сатирическая комедия по водевилю А. П. Чехова. У мещан Жигаловых проблема: никто не хотел брать их любимую дочь Дашу в жены. Единственного жениха чуть не упустили, но все уладилось и можно играть свадьбу «с генералом».
Война невест
Bride Wars, 2009
Война невест
С самого детства Лив и Эмма мечтают о том, что их свадьбы пройдут в роскошном отеле «Плаза», поэтому, когда оказывается, что они назначили церемонии на один и тот же день, дружбе в один миг приходит конец. Начинается настоящая война невест.
Моя большая греческая свадьба 2 My Big Fat Greek Wedding 2, 2016
Моя большая греческая свадьба 2 Спустя 15 лет после выхода первого фильма большой греческий кавардак продолжается. Тула и Йен никак не могут найти уединенное местечко для того, чтобы предаться личной жизни в стороне от любознательной родни. Их дочь-подросток мечтает сбежать в другой город, потому что родственники ее достали. А родители Тулы узнают, что их брак недействителен, и есть отличный повод собрать всех снова на свадьбу.
Жених на двоих
Jour J, 2017
Жених на двоих
Одна девушка нашла у своего парня визитку с контактами организатора свадеб и решила, что это практически предложение скрепить отношения клятвами и печатями. Новоявленный жених ни о чем таком и не думал, потому что карточку ему дала девица, которая лихо раскрутила его на секс во время вечеринки. Теперь одна его подружка организует свадьбу для другой, и они вынуждены много общаться.
Шафер напрокат
The Wedding Ringer, 2015
Шафер напрокат
Трудоголик Даг невероятный счастливчик — за него согласилась выйти замуж прекрасная девушка. Беда в том, что у него совсем нет друзей и некому быть шафером на свадьбе. Поэтому он обращается в свадебное агентство, где находит Тимми, который согласен стать шафером и может даже найти Дагу кучу друзей.
Люблю тебя, чувак
I Love You, Man, 2009
Люблю тебя, чувак
Похожая история случилась и с Питером Клэйвеном. Но закончилась она совсем иначе, чем в «Шафере напрокат».
Друг невесты
Made of Honor, 2008
Друг невесты
Однажды девушка Ханна поехала в командировку на полтора месяца и вернулась с женихом — красивым, богатым и со всех сторон положительным. Роль своей подружки невесты она предложила своему лучшему другу Тому, с которым дружила десять лет. Том, как назло, впервые за все время их знакомства понял, что любит Ханну не как подругу.
Немножко женаты
The Five-Year Engagement, 2012
Немножко женаты
Помолвка Тома и Виолетты затянулась на пять лет, и они все откладывали и откладывали свадьбу, все планировали и планировали. Чуть не развелись, пока все организовывали.