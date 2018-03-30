Британец сорвал миллионный куш и подколол бывшую

Британец выиграл в лотерею миллионы фунтов через месяц после расставания с девушкой. Об этом сообщило издание The Mirror.

Пол Лонг уехал от своей девушки, Джули Уэст, с которой он встречался пять лет, в начале февраля. Через месяц 55-летний мужчина на радостях от победы любимой футбольной команды на последние деньги купил лотерейный билет, который оказался выигрышным.

Его выигрыш составил 9,3 миллиона фунтов (746,8 миллиона рублей). После того, как мужчина узнал о сумме, он подколол бывшую девушку: «Будем честны, если бы вы с кем-то расстались, и он вдруг выиграл девять миллионов, вам было бы досадно, не так ли?». Тем не менее, он добавил, что, возможно, поедет с ней отдыхать или пригласит на ужин.

На вопрос журналистов о том, счастлива ли она за Лонга, 52-летняя Уэст вздохнула и ответила: «Можно и так сказать».

Мужчина отпраздновал победу бутылкой пива и чашкой чая. Он признался, что не планирует разбрасываться деньгами: «Может, я начну покупать чай подороже, но точно не отправлюсь за Lamborghini». Тем не менее, он уже приобрел себе машину подешевле, а также собирается купить три дома — один для себя и два для детей от первого брака. Также он собирается съездить отдохнуть к морю.