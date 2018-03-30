Семейное видео финалистки «Холостяка» Галины Ржаксенской умилило подписчиков

Одна из самых известных участниц шоу «Холостяк» Галина Ржаксенская стала мамой очаровательной дочки 15 октября. С тех пор звезда довольно часто делится фото и видео из жизни своей семьи в соцсетях.

Сегодня, например, Галина Ржаксенская опубликовала очень нежное и милое семейное видео, которое было снято утром с участием мужа и маленькой дочки.

Доброе утро от семейки Гром, 💗

подписала Галина нежный видеоролик.

Публикация от Галина Ржаксенская (@senoritagalo) 30 Мар 2018 в 12:11 PDT Пользователей умилил видеоролик звезды. «Вы такие классные! Оставайтесь всегда такими веселыми, позитивными, любите друг друга всегда!», «Клевые😍», «Такие милые🌼», «Супер-милые ребята», «Как классно! Желаю всем такой любви! 😍», «Вот оно…Настоящее семейное счастье. Как приятно на вас смотреть», — не удержались от восторженных комментариев подписчики. Некоторые, правда, посоветовали Галине не часто выкладывать такие видео, чтобы было поменьше тех, кто завидует ее счастью.

Напомним, о беременности Галины Ржаксенской стало известно в середине июня прошлого года. Тогда же девушка призналась, что новость о скором пополнении стала сюрпризом как для нее, так и для мужа.

Теперь же она с радостью делится со своими подписчиками рассказами об опыте материнства. В частности, девушка уже рассказывала, как прошли ее роды и первая неделя после появления дочери на свет.

Галина стала популярной после участия в шоу «Холостяк» с Тимуром Батрутдиновым. Она дошла до финала, но герой передачи остановил выбор на другой девушке. Сама Галина вскоре и без участия в шоу устроила свою личную жизнь и вышла замуж за Евгения Громова. Официально свой брак пара уже зарегистрировала, а вот отметить не успела. Праздник было решено отложить на тот период, когда ребенок уже родится. Однако пока новоиспеченным родителям не до подобных торжеств.

Публикация от Галина Ржаксенская (@senoritagalo) Ноя 5 2017 в 1:53 PDT Фото: Instagram / senoritagalo

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