Отец чуть не сорвал помолвку дочери, появившись с плакатом «Скажи НЕТ»

Американец Леви Блисс из города Уиннемакк, штат Невада, встречался со своей девушкой Эллисон Баррон на протяжении двух лет. И вот наконец он решил сделать ей предложение, тщательно его спланировав. Он пригласил подругу погулять с собакой по пустыне. А там их уже поджидал фотограф, готовый запечатлеть этот трогательный момент. Леви опустился на колено и протянул Элиссон кольцо. Девушка расплакалась и собиралась уже ответить «да», но тут на вершине холма появился её отец с плакатом «Скажи НЕТ».

После двух лет отношений с девушкой парень решил сделать ей предложение Американец пригласил свою подругу погулять с собакой в пустыне, там опустился на колено и протянул избраннице кольцо. Девушка расплакалась и хотела уже ответить «Да», но тут на холме показался её отец с самодельным плакатом, на котором было написано «Скажи НЕТ». Но помолвка не была сорвана. Увидев папу будущей невесты, влюблённая пара рассмеялась. Они оба знали, что отец прекрасно относится к избраннику дочери, а ещё очень любит пошутить. Таким образом папа решил поучаствовать в важном событии в жизни дочери и принимая будущего зятя в свою семью, проверить его на чувство юмора. Кстати, Эллисон сказала «да!»

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