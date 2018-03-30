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Отец чуть не сорвал помолвку дочери, появившись с плакатом «Скажи НЕТ»
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Отец чуть не сорвал помолвку дочери, появившись с плакатом «Скажи НЕТ» 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Американец Леви Блисс из города Уиннемакк, штат Невада, встречался со своей девушкой Эллисон Баррон на протяжении двух лет. И вот наконец он решил сделать ей предложение, тщательно его спланировав. Он пригласил подругу погулять с собакой по пустыне. А там их уже поджидал фотограф, готовый запечатлеть этот трогательный момент. Леви опустился на колено и протянул Элиссон кольцо. Девушка расплакалась и собиралась уже ответить «да», но тут на вершине холма появился её отец с плакатом «Скажи НЕТ».
После двух лет отношений с девушкой парень решил сделать ей предложение Американец пригласил свою подругу погулять с собакой в пустыне, там опустился на колено и протянул избраннице кольцо. Девушка расплакалась и хотела уже ответить «Да», но тут на холме показался её отец с самодельным плакатом, на котором было написано «Скажи НЕТ». Но помолвка не была сорвана. Увидев папу будущей невесты, влюблённая пара рассмеялась. Они оба знали, что отец прекрасно относится к избраннику дочери, а ещё очень любит пошутить. Таким образом папа решил поучаствовать в важном событии в жизни дочери и принимая будущего зятя в свою семью, проверить его на чувство юмора. Кстати, Эллисон сказала «да!»
Ранее «Ридус» рассказывал о влюблённом парне, который сделал предложение своей девушке, выложив сердце из 25 iPhone X.
Другой чудак, желая удивить свою невесту, подарил ей на помолвку гигантский камень, весом 33 тонны. Он потратил на диковинный булыжник, вроде бы метеорит, 1 миллион юаней — все деньги, которые откладывал на квартиру.
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