Пока коллега по «Величайшему шоумену» ждет от Эфрона ребенка, он крутит роман с партнершей по «Спасателям Малибу»

Коллеги по съемочной площадке «Спасателей Малибу» Зак Эфрон Александра Даддарио подогрели слухи о своем романе. Об отношениях Зака и 32-летней брюнетки говорили уже некоторое время, однако девушка все отрицала. Тем не менее, недавно папарацци застали пару вместе совершающими покупки: Зак и Александра вместе покупали еду и игрушки для собак. А ранее в этом месяце Зак поздравил Александру с днем рождения в Instagram очень теплым сообщением и совместным портретом. — написал тогда он. Вместе с тем, слухи приписывают ему отцовство будущего ребенка другой актрисы, с которой Зак снимался вместе — его партнерши по фильму «Величайший шоумен» Ребекки Фергюсон Похоже, Зак Эфрон настоящий ценитель служебных романов! А у тебя когда-нибудь завязывались отношения на работе? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram