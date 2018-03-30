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Пока коллега по «Величайшему шоумену» ждет от Эфрона ребенка, он крутит роман с партнершей по «Спасателям Малибу»
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Пока коллега по «Величайшему шоумену» ждет от Эфрона ребенка, он крутит роман с партнершей по «Спасателям Малибу» 

WMJ.ru 52 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Коллеги по съемочной площадке «Спасателей Малибу» Зак Эфрон и Александра Даддарио подогрели слухи о своем романе. Об отношениях Зака и 32-летней брюнетки говорили уже некоторое время, однако девушка все отрицала. Тем не менее, недавно папарацци застали пару вместе совершающими покупки: Зак и Александра вместе покупали еду и игрушки для собак. А ранее в этом месяце Зак поздравил Александру с днем рождения в Instagram очень теплым сообщением и совместным портретом.
— написал тогда он. Вместе с тем, слухи приписывают ему отцовство будущего ребенка другой актрисы, с которой Зак снимался вместе — его партнерши по фильму «Величайший шоумен» Ребекки Фергюсон.
Похоже, Зак Эфрон настоящий ценитель служебных романов! А у тебя когда-нибудь завязывались отношения на работе?
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Фото:Instagram
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