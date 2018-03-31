Натали и ее «Секрет на миллион»

Неожиданную степень откровения перед аудиторией в разговоре с Лерой Кудрявцевой в субботу, 31 марта, продемонстрирует популярная певица Натали, гостья программы «Секрет на миллион».

Артистка вспомнит, как уезжала покорять Москву, будучи обычной учительницей начальных классов в Дзержинске, почему, начиная с 13-ти лет, искала мужа и как умудрилась сохранять свой единственный счастливый брак на протяжении 25-ти лет.

Звездная собеседница Леры Кудрявцевой честно поведает о трагедии, которая случилась с близким для нее человеком, и назовет причину, по которой влюбленный в нее мужчина попал в тюрьму.

Счастливая мама троих детей расскажет, что для нее значит материнство и откровенно признается, как чувствовала себя, когда после потери первенца, врачи поставили ей диагноз «бесплодие». Звездная блондинка расскажет, почему не доверяет няням и домработницам.

Исполнительница суперпопулярных хитов поведает о том, какие диеты выбирает и как относится к пластической хирургии. Натали раскроет свой секрет молодости и признается, как в 44 года ей удается выглядеть на 10 лет моложе.

Телезрителей ждет знакомство с семьей Натали, в программе примут участие мама, сестра и сыновья певицы, а также приглашение в квартиру артистки, на которую она заработала своим трудом.