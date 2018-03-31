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Натали и ее «Секрет на миллион»
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Натали и ее «Секрет на миллион» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Неожиданную степень откровения перед аудиторией в разговоре с Лерой Кудрявцевой в субботу, 31 марта, продемонстрирует популярная певица Натали, гостья программы «Секрет на миллион».
Артистка вспомнит, как уезжала покорять Москву, будучи обычной учительницей начальных классов в Дзержинске, почему, начиная с 13-ти лет, искала мужа и как умудрилась сохранять свой единственный счастливый брак на протяжении 25-ти лет.
Звездная собеседница Леры Кудрявцевой честно поведает о трагедии, которая случилась с близким для нее человеком, и назовет причину, по которой влюбленный в нее мужчина попал в тюрьму.
Счастливая мама троих детей расскажет, что для нее значит материнство и откровенно признается, как чувствовала себя, когда после потери первенца, врачи поставили ей диагноз «бесплодие». Звездная блондинка расскажет, почему не доверяет няням и домработницам.
Исполнительница суперпопулярных хитов поведает о том, какие диеты выбирает и как относится к пластической хирургии. Натали раскроет свой секрет молодости и признается, как в 44 года ей удается выглядеть на 10 лет моложе.
Телезрителей ждет знакомство с семьей Натали, в программе примут участие мама, сестра и сыновья певицы, а также приглашение в квартиру артистки, на которую она заработала своим трудом.
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