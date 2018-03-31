Британская студентка продает свою невинность за $1,4 миллиона

Некоторые девушки долго ждут «того самого принца на белом коне» и берегут свою невинность как «зеницу ока». А вот студентка из Лондона по имени Жасмин решила продать ее как можно дороже.

Девушка разместила еще в прошлом году на специальном сайте ролик с предложением купить ее девственность. Она написала начальную цену в 128 тысяч долларов и устроила настоящий аукцион. Позже студентка рассказала журналистам, что не думала, что кто-нибудь заплатит такую сумму, однако на деле оказалось все намного интереснее. Жасмин объяснила, что до сих пор так и не нашла подходящего мужчину для любви. Она устала зарабатывать на свой будущий бизнес и хочет получить сразу все и сейчас. Самое удивительно, что, по словам девушки, родители полностью ее поддерживают. «Мне 26 лет, и они знают, что я достаточно взрослый человек, чтобы решить в одиночку, что я делаю со своим телом. Они знают, что это сделает меня счастливой и финансово независимой в будущем», — сказала Жасмин.

Описывая себя, девушка указала, что ее вес составляет 52 кг, а рост 176 см. Она любит путешествовать и читать. Грудь девушки является настоящей, ее любимые цветы — розы, а любимые духи— Gucci или Versace. Последнее время самыми лучшими претендентами, по сведениям СМИ, считались бизнесмен из Мюнхена и футболист « Манчестер Юнайтед » из Лондона. Однако они были оставлены позади известным голливудским актером из Лос-Анджелеса, имя которого не называется. Он предложил Жасмин 1,4 миллиона долларов. Свидание состоится в одном из отелей Германии уже в апреле, и, по словам студентки, она очень нервничает, но не из-за будущей потери девственности. Как оказалось, этот актер является ее кумиром с самого детства.

Жасмин рассказала, что недавно встречалась в ресторане сразу с тремя лучшими кандидатурами, и это было «потрясающе». Британка считает, что любая бы на ее месте не отказалась получить столько денег. «Девушки отдают свою невинность абсолютно бесплатно, а потом расстаются с этими мужчинами» Известно, что девственность Жасмин доказана специалистом, но, при желании, покупатель может привести своего врача на встречу для подтверждения. Интернет-пользователи уже высказали свое мнение в соцсетях: «Больше всего меня интересует, кто мог предложить такую огромную сумму за такую простую девушку» «Ну, это даст толчок и для других девушек. И куда катится мир?» «А я был первым у девушки намного красивее ее. И абсолютно бесплатно».

А вот другая девушка из Италии, которая выставила свою девственность на аукционе, хочет ее продать как минимум за 4 миллиона долларов.