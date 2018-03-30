Студентка продала свою невинность за миллион фунтов стерлингов

Что только не делают люди, чтобы заработать побольше денег… Интересным фактом является то, что девушке Жасмин на данный момент уже 26 лет и она не испытывала близости с мужчинами до этого возраста, может быть она заранее всё спланировала и искала покупателя на товар?! Со слов Жасмин, за её невинность решил заплатить один из актёров с Голливуда, имя она назвать не решилась. Девушка абсолютно уверена в правильности своего решения и сказала, что ждала именно подходящего момента. Жасмин — это вымышленное имя, своё настоящее она раскрывать не хочет. Стоит отметить, что по заявлению девушки, у неё было очень много предложений от известных мужчин и пришлось выбрать одного, единственного, которому и достанется такое счастье. Она уверена, что любая девушка поступила также на её месте, а Вы как считаете? О том, как девушка планирует потратить столь большую сумму денег, она рассказывать не стала, как и о дате встречи с мужчиной своей мечты, чтобы расплатиться по счетам…