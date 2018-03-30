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После скандальных признаний и срывов Алеся Кафельникова вернулась к рэперу Pharaoh
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После скандальных признаний и срывов Алеся Кафельникова вернулась к рэперу Pharaoh 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Алесю Кафельникову и Pharaoh связывают довольно непростые отношения. Сначала модель с головой погрузилась в их роман, делилась своим счастьем с поклонниками, а чуть позже рассказывала в интерью, что именно экс-возлюболенный подсадил ее на наркотики и довел до срыва. После этого Кафельникова якобы начала новую жизнь, в которой не было места Глебу Голубкину (настоящее имя артиста). Но разрыв пары длился недолго. Журналисты рассекретили, что Алеся и Глеб снова вместе. Официально пара не подтверждают возобновление отношений, но в закрытом аккаунте Кафельниковой уже появляются совместные фотографии, — передает Super.ru. А в общем профиле Алеся просто намекает на роман с рэпером.
Пользователи Сети, которые и до этого были не в восторе от романа пары, новость о возобновлении отношений приняли по-разному. Многие отмечают, что Pharaoh допустил большую ошибку, снова продолжив отношения с Кафельниковой.
А как тебе эта пара? Рада, что они снова вместе?
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Фото:Instagram, пресс-служба
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