После скандальных признаний и срывов Алеся Кафельникова вернулась к рэперу Pharaoh

Алесю Кафельникову и Pharaoh связывают довольно непростые отношения. Сначала модель с головой погрузилась в их роман, делилась своим счастьем с поклонниками, а чуть позже рассказывала в интерью, что именно экс-возлюболенный подсадил ее на наркотики и довел до срыва. После этого Кафельникова якобы начала новую жизнь, в которой не было места Глебу Голубкину (настоящее имя артиста). Но разрыв пары длился недолго. Журналисты рассекретили, что Алеся и Глеб снова вместе. Официально пара не подтверждают возобновление отношений, но в закрытом аккаунте Кафельниковой уже появляются совместные фотографии, — передает Super.ru . А в общем профиле Алеся просто намекает на роман с рэпером.

Пользователи Сети, которые и до этого были не в восторе от романа пары, новость о возобновлении отношений приняли по-разному. Многие отмечают, что Pharaoh допустил большую ошибку, снова продолжив отношения с Кафельниковой.

А как тебе эта пара? Рада, что они снова вместе?

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Фото:Instagram, пресс-служба