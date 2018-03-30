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«Моя комсомольская свадьба» стартует в Нижнем Новгороде
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«Моя комсомольская свадьба» стартует в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото http://wikimapia.org«Моя комсомольская свадьба» стартует в Нижнем НовгородеГУ ЗАГС Нижегородской области начинает прием заявок на конкурс «Моя комсомольская свадьба». Об этом сообщает главное управление ЗАГСа по региону.
В честь 100-летия Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ) главное управление ЗАГС Нижегородской области объявляет о проведении со 2 апреля конкурса «Моя комсомольская свадьба».
Нижегородцам, желающим принять участие, в срок до 30 сентября предлагается представить анкету и непосредственно материалы — воспоминания участников комсомольских свадеб о своих свадьбах, свадьбах родственников, друзей.
Воспоминания могут быть изложены в форме эссе, очерков, рассказов, стихов, фото и видеоматериалов, картин, рисунков, коллажей, презентаций. В представленных материалах должна содержаться информация о людях, чья свадьба является предметом конкурсной работы, дата (год) свадьбы, уникальные и запоминающиеся моменты свадьбы, её особенности, роль ВЛКСМ в жизни участников конкурса.
Материалы направляются в отделы ЗАГС, а также в главное управление по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Кожевенная, д.1а, official@zags.kreml.nnov.ru, тел. 433-06-45,433-07-45.
Положение о проведении конкурса и другие необходимые материалы размещены на сайте.
По итогам конкурса победителям в торжественной обстановке будут вручены дипломы.
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