5 исследований о сексе, отношениях и половых партнерах

В мире нет ни одной сферы жизни, к которой наука не протянула свои стерильные пальцы. Иногда это хорошо, а иногда — просто пугает. Взять хотя бы исследования в области отношений: сначала обрадуешься, а потом невольно задумаешься. Впрочем, это мнение автора, и, может, тебе после этой «правды» заживется легче. Ну вот смотри:

20 половых партнерш и 21 эякуляция в месяц спасают от рака

Ну что ж, мой мальчик, говорим тебе с полной ответственностью: дрочи и совокупляйся! Делай это, как никогда прежде: рьяно, сдирая кожу, разрывая уздечку, не меньше 21 раза в месяц. Не потому что это наша блажь и масоны доплачивают нам за то, что мы толкаем человечество на онаньев грех. Всему виной исследования, опубликованные в медицинском журнале European Urology. Оказывается, существует значимая связь между количеством эякуляций и риском рака простаты. Чтобы получить эти результаты, учёные из Бостонского университета (США) изучали здоровье и образ жизни около 32 000 мужчин на протяжении 18 лет. В ходе исследования 3839 мужчинам был поставлен диагноз рак простаты, а 384 из них умерли. А у мужчин, которые эякулируют по крайней мере 21 раз в месяц, риск развития рака простаты был на 20% ниже. Чуть ранее к этому выводу пришли ученые из Университета Монреаля. Правда, они пришли к еще одному забавному мнению: если у мужчины в течение жизни было более 20 партнёрш, риск развития рака простаты снижается на 28%, при этом риск агрессивных типов рака уменьшается на 19% по сравнению с мужчинами, у которых сексуальная связь была всего лишь с одной женщиной. Главное, пойми правильно: гарем и семяизвержение не гарантируют исцеление или полное спасение от этой хвори. Они только снижают риск. Рак простаты является самым распространенным видом рака у мужчин, и не все зависит от того, как часто ты сбрасываешь груз из своих потенциальных детей.

Совместное проживание увеличивает вес В принципе, это было известно и без научных исследований: стоит только начать жить вместе, как вы безвозвратно начинаете толстеть. Посмотри на своих пузатых друзей и на себя в зеркало, чтобы развеять все сомнения. Правда, в Университете Квинсленда, что в Австралии, нашлись сомневающиеся. Поэтому они нашли 15 000 людей, за которыми следили на протяжении 15 лет. Обнаружилось, что граждане, связанные кандалами отношений, весили в среднем на 5,8 кг больше, чем одинокие. Исследование также показало, что прирост веса у пар — 1,8 кг в год.

Так почему же отношения так пробивают на жор? Потому что совместное проживание сопровождается такими обязательствами, как регулярное семейное питание. В компании люди съедают (да и выпивают) значительно больше, чем в одиночку. Особенно в первый период, когда между влюбленными царит сюси-пусичное настроение. Исследователи обнаружили, что пары, как правило, едят больше фруктов и овощей и реже курят или напиваются. Но в то же время они осознают, что на вес и внешнюю привлекательность можно подзабить. Миссия выполнена, партнер найден — теперь можно и расслабиться и нормально покушать. Вот и получается, что от ожирения может спасти только одиночество.

Чувство юмора — главное качество

Можешь смело смеяться над женщиной. Смейся, подшучивай и стеби сколько душе угодно, поскольку им это нравится. Твои шутки буквально доводят их до экстаза. Согласно исследованию, опубликованному в «Социально-психологической нейробиологии и психологии», смех прокладывает дорогу к сердцу и другим приятным местам женщины гораздо эффективнее, чем смазливое личико. В исследовании участвовало 103 одиноких женщины, которым задавали ряд вопросов об их сексуальной жизни: о том, как часто их навещает батюшка-оргазм и с какими мужчинами. Результаты? Результаты показали, что наличие оргазма было связано с его доходом, уверенностью в себе и привлекательностью. Интенсивность оргазма также зависела от поведения партнера. Но на первом месте оказалось чувство юмора. Вот она, самая сексуальная черта! Разумеется, юмор должен быть хорошим, а не как у команды КВН «Морская академия». Вот полный список сексуальных качеств. Как видишь, большинство поставило юмор на первое место. Но вот насчет творчества, сдается нам, женщины немного слукавили.

1. Юмор 2. Привлекательность 3. Творчество 4. Эмоциональное тепло 5. Верность 6. Прикосновения и запах тела

С уродами девушки счастливее

Если ты урод, то будь уверен: твоя девушка с тобой очень счастлива. Об этом говорят данные, опубликованные в журнале «Body Image». В результате исследования, в котором приняло участие 223 пары молодоженов, была выявлена связь между привлекательностью партнеров и их увлечением диетами. Каждый из участников заполнил опросник, измеряющий их желание сесть на диету, и отдал свою фотографию в полный рост, которая была оценена специальной программой. И выяснилось, что женщины, которые замужем за красивыми мужчинами, больше беспокоятся о своем внешнем виде. Чем ты красивее, тем твоя подруга более склонна к экстремальным потерям веса, депрессии и даже наркотикам. Так что вполне может быть, что это не она истеричная сука, а ты такой красавец. А вот у мужиков не выявлено никаких связей между стремлением похудеть и привлекательностью партнёров.

Девушек тянет к парням, которые похожи на их братьев

Достаточно жутко это осознавать, но, согласно исследованиям, женщин привлекают парни, которые выглядят как их собственные братья. Большой привет семье Ланнистеров. Всю жизнь считалось, что парень должен быть похож на папу, но исследователи из Нортумбрийского университета выяснили, что при выборе бойфренда нами зачастую руководят генетические особенности. Люди всегда неосознанно ищут что-то знакомое в лицах и жестах потенциальных партнеров, поскольку на подсознательном уровне это вызывает уважение и доверие к человеку. Именно поэтому девушки чаще засматриваются на парней, которые чем-то отдаленно напоминают им их братьев. Для проведения исследования были приглашены 32 участницы, которые принесли с собой портреты брата и молодого человека. Кроме того, ученые собрали изображения знаменитостей с их молодыми людьми и братьями.

Чуть позже девушкам были показаны 5 фотографий: на одной фотографии был их парень, на другой — их брат; остальные три портрета были подобраны абсолютно случайно. Когда участниц попросили определить, кто больше всего похож на их брата, почти все выбрали своего парня. Только это совсем не значит, что ты должен подражать ему в поведении, то есть бить и обзывать свою девушку уродиной.