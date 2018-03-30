Красотка с пузырьками

Свою рабочую деятельность Дана начала с 17 лет. Будучи упрямой и целеустремленной, она добивалась высот во всём, за что бы ни бралась. Когда ей было 20 лет, она познакомилась с будущим мужем, вышла замуж, родила дочь. Пара провела вместе 8 лет, 6 из которых в браке, а в 2017 году они приняли обоюдное решение о разводе.

Дана считает, что если люди по каким-то причинам не подходят друг другу, то незачем держать. «Мы ещё молоды, у каждого из нас есть шанс ещё раз устроить свою личную жизнь», — говорит Дана корреспонденту. С бывшим супругом они сохранили дружеские отношения.

В прошлом году Дана начала писать книгу. Жанр девушка определила как философский роман о любви. Философия — её личные размышления и мысли, а не та философия в привычном понимании, к примеру, как у Ницше. Девушка делится с читателем своими переживаниями. В центре — виртуальные отношения между мужчиной и женщиной. Постепенно простая переписка в интернете перерастает в большое чувство, и герои начинают искать встречи.

«Я не читала «Одиночество в Сети», но хочу это сделать, чтобы не было наложений. Конкурентов нужно знать в лицо», — поясняет девушка. Все её герои — реальные личности, списанные с кого-то, кто когда-то оказал влияние на её жизнь. Главная героиня — частично сама Дана.

На вопрос корреспондента о том, кто же этот самый мужчина, от голоса которого у героини книги бегут мурашки (Дана выкладывает фрагменты романа в своём профиле в Instagram), девушка смущённо заулыбалась и отвела глаза в сторону.

«Могу сказать, что это собирательный образ. Это тот мужчина, идеальный, которого я бы хотела видеть рядом с собой. Частично он списан с реального человека, с которым мы, кстати, общались вот так, по переписке. У меня были к нему эмоции, но он не знает, что стал прототипом главного героя», — говорит девушка. Много чего в романе Дана додумывает, присутствуют и сцены 18+.

«Однажды я выложила фрагмент, где герои встретились ночью, начали страстно целоваться, и рука девушки потянулась к ширинке партнёра. Реакция публики была настолько бурной, что мне даже начали звонить. Интересно, что больше отреагировали мужчины, хотя роман — женский», — рассказывает Дана.

У девушки сейчас нет отношений, но общение с мужчинами присутствует. Есть поклонники, она ходит на свидания, но пока никто не тронул её сердце так, чтобы претендовать на что-то большее, с дочкой она никого не знакомит. До замужества у Даны был небольшой опыт отношений, была трагичная любовь, а после она сразу же познакомилась с мужем. Он поддерживал девушку в сложной ситуации, на этом завязалась крепкая дружба, которая потом переросла в любовь, но не сложилось. Сейчас её не пугает мысль, что она останется одиночкой за тридцать с ребёнком, девушка никуда не торопится. «Если девушка интересная, искренняя, мужчину не оттолкнёт ребёнок от предыдущих отношений, адекватный человек, который любит, примет. А если не примет — нужен другой мужчина», — рассуждает Дана.

Девушка хочет большую семью, троих детей, дом. Собаку они с дочерью уже завели. Выходные они проводят вместе, много занимаются. Дочь Даны ходит в школу актёрского мастерства и уже играет в небольших спектаклях. Помогают бывший муж и бабушки, они всегда рядом и проводят время с ребёнком. Иногда Дана берёт дочь с собой на работу, она уже в том возрасте, когда с ней можно договориться.

К августу Дана планирует закончить роман и отдать в публикацию. На работу было заложено 9 месяцев, старается успеть. В романе присутствует много символичного, как-то она даже специально ездила в музей в Ордынку, изучала камень, который исполняет желания, её желание по прошествии времени сбылось. «Я не хочу быть голословной, поэтому всё, в чём мне не хватает собственных знаний, я изучаю», — говорит Дана.

Бабушка Даны была литератором, и девушке с детства прививали любовь к настоящей литературе, вместо стихов Агнии Барто ей в 6 лет читали Пушкина. Но Дана выросла практичной, с математическим складом ума и расположенностью к точным наукам. Писательство стало для неё неожиданностью. Если публика признает роман, есть вероятность, что Дана напишет продолжение. Девушка не хочет, чтобы в книжном магазине её роман стоял на одной полке с книгами Дарьи Донцовой

В 2016 году Дана начала работать на заводе директором по развитию, компания занималась производством алкоголя. А до этого три года проработала директором ресторана. Предыдущий опыт пригодился сегодня, в планах девушки и её коллег возродить любимые всеми новосибирцами лимонады из 90-х — «Крем-сода», «Буратино», «Тархун» и прочие. Дана проводит много времени на базе завода «Винап», и её Instagram пестрит историями с установками и заводским оборудованием.

Девушке небезразличен город, в котором она живёт, поэтому немалую часть её времени занимают общественные проекты по усовершенствованию и благополучию разных объектов. Она помогает детским домам, центру для матерей, оставшихся без крыши над головой, занимается военно-патриотическим воспитанием молодёжи, выступает с лекциями в школах и иногда в университете. У Даны два высших образования — экономическое, связи с общественностью — и третье, ещё не оконченное, в направлении юриспруденции. На вопрос, зачем три, она ответила, что свой труд нужно продавать дорого.

«У меня были мысли реализовать себя в общественно-политической деятельности, я хотела стать депутатом и до сих пор думаю об этом. Я понимаю, какой участок мне бы хотелось вести. Я изучала это направление — надо брать уязвимые места, за 2 года можно начинать работу, знакомиться. Возможно, в 2020 году я попробую себя», — говорит Дана корреспонденту.

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