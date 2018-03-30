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Кортни Кардашьян впервые за полтора года показала молодого бойфренда
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Кортни Кардашьян впервые за полтора года показала молодого бойфренда 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
О романе Кортни с 24-летним боксером Юнсом Бенджимом поклонники узнали прошлой весной. Тогда инсадеры сообщали, что пара вместе уже полгода. Влюбленные много времени проводят вместе, путешествуют, но при этом до сегдняшнего дня Кортни в соцсетях не рассекречивала своего бойфренда. Лишь по одинаковым пейзажам фолловеры догадывались, что пара вместе отдыхает. Но, кажется, теперь Кортни решила, что пришло время перестать скрывать свои отношения и поделилась первым фото с любимым.
Прошло меньше часа, а фото набрало уже свыше 1,5 миллиона лайков и тысячи комментариев. И пока одни фолловеры радуются, что Кортни перестала скрывать своего возлюбленного, другие считают, что экс-бойфренд и отец ее троих детей Скотт Дисик был в разы лучше нового молодого красавца. К слову, Скотт сейчас также не одинок. Он уже не первый месяц встречается с экс-подругой Джастина Бибера моделью Софией Ричи.
Как тебе возлюбленный Кортни?
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Фото:Instagram
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