Кортни Кардашьян впервые за полтора года показала молодого бойфренда 

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Мужской взгляд: как заинтересовать парня из высшего общества

После скандальных признаний и срывов Алеся Кафельникова вернулась к рэперу Pharaoh

Пока коллега по «Величайшему шоумену» ждет от Эфрона ребенка, он крутит роман с партнершей по «Спасателям Малибу»