Ревнивый дагестанец насмерть забил камнями возлюбленную на проезжей части 

Молодой мужчина насмерть забил камнями девушку, приревновав ее к другому парню в Хасавюрте. Об этом сообщает NEWS-R.
Убийца заметил, что его девушка разговаривает с другим. Он похитил ее, выбросил из машины на дорогу, избил (пинал ногами в голову). Затем принес с обочины большой камень и забил им возлюбленную.
Мимо проезжали машины, однако никто и очевидцев не вмешался в смертельную разборку. Telegram-канал Mash опубликовал запись случившегося, не рекомендованную к просмотру лицам до 18 лет.
В настоящее время полиция задержала парня. Установлено, что убитая была его невестой. Расследование продолжается.
Ранее «Ридус» писал о транссексуале из Дагестана: 25-летний Адам, который сделал операцию по смене пола и назвался Раиной, сыграл свадьбу. Супругом Раины стал ее возлюбленный Виктор из Карачаево-Черкессии. Ранее было известно, что Адам и Виктор познакомились в Москве, ради Виктора влюбленный дагестанец и решил сменить пол.