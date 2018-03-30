Ревнивый дагестанец насмерть забил камнями возлюбленную на проезжей части

Молодой мужчина насмерть забил камнями девушку, приревновав ее к другому парню в Хасавюрте. Об этом сообщает NEWS-R.

Убийца заметил, что его девушка разговаривает с другим. Он похитил ее, выбросил из машины на дорогу, избил (пинал ногами в голову). Затем принес с обочины большой камень и забил им возлюбленную.

Мимо проезжали машины, однако никто и очевидцев не вмешался в смертельную разборку. Telegram-канал Mash опубликовал запись случившегося, не рекомендованную к просмотру лицам до 18 лет.

В настоящее время полиция задержала парня. Установлено, что убитая была его невестой. Расследование продолжается.