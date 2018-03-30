За другую команду: знаменитые женщины, доставшиеся не мужчинам 

Некоторые известные голливудские женщины-знаменитости сильно разочаровали мужскую половину своих поклонников признанием в нетрадиционной ориентации. Эти звезды решили не скрывать, что предпочитают представительниц своего пола. Руби Роуз Весьма соблазнительная начинающая актриса активно пробивает путь в Голливуде. С 12 лет она не скрывает, что предпочитает девушек. Знаменитость даже успела обручиться, но до свадьбы не дошло, и последние несколько месяцев ее избранницей является модель Джессика Ориглиано. Эллен Дедженерес Известная в США телеведущая свою ориентацию не скрывает еще с 1997 года, притом каминг-аут являлся достаточно смелым шагом в то время. С 2008 теледива состоит в официальном браке с Поршей де Росси. Сара Полсон Звезда «Американской истории ужасов» тоже не скрывает своей причастности к ЛГБТ-сообществу. Правда, избранницами актрисы чаще всего становятся женщины постарше. Синтия Никсон Эту актрису наверняка помнят фанаты «Секса в большом городе», и до 2003 года она жила с мужчиной, даже родив ему двух детей. Однако с 2004 Никсон состоит в отношениях с Кристин Мариони, а в 2012 девушки связали себя узами брака. Эллен Пейдж Звезда «Коматозников» и «Людей X» в 2014 смело совершила каминг-аут, прямо на сцене перед внушительной аудиторией. В январе 2018 года актриса сыграла свадьбу с занимающейся танцами Эммой Портнер. Джейн Линч Актриса, обладающая рядом престижных кинонаград, никогда не пыталась скрывать, что является лесбиянкой. До 2013 она состояла в браке с Ларе Эмбри, но после расставания знаменитость так и не завела новые отношения. Кара Делевинь Британская модель и актриса в своей бисексуальности призналась пару лет назад, правда, отношения с тех пор у нее были только с девушками. К примеру, она едва не связала себя узами брака с певицей St. Vincent, а затем ей периодически приписывали романы с другими женщинами-коллегами.