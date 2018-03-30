10 фактов о либидо: важно знать всем

Существует довольно правильное мнение, что о сексе не нужно много разговаривать — им нужно заниматься и наслаждаться, но иногда возникают вопросы, на которые лучше получить ответы сразу. Эти вопросы возникают только тогда, когда с сексуальным поведением человека начинает происходить нечто необычное — вдруг больше не хочется секса или желание само по себе есть, а при попытке физического контакта ничего не получается. Что такое либидо — и как им управлять? И возможно ли это в принципе?

Либидо сложнее простого желания секса

Начнем с того, что желание заниматься сексом нужно рассматривать в двух плоскостях — физической и эмоциональной. Другими словами, можно заниматься сексом с полной разрядкой, не испытывая при этом особого желания, и можно желать близости, но не получать нужного отзыва от тела.

Обе эти полярные ситуации совершенно нормальны, более того, они могут меняться с одной на прямо противоположную непосредственно в процессе близости, так уж мы устроены.

Либидо же — это способность заниматься сексом, которая включает в себя и физический, и эмоциональный, и даже психологический аспекты. Разумеется, способность включает в себя и желание, и отсутствие такового — одного без другого не бывает.

У либидо нет понятия нормы

Многие люди убеждены, что желание должно возникать спонтанно или при возникновении определенных ситуаций. Да, несмотря на то, что у каждого из нас есть свои личные «спусковые крючки» и эмоциональные «якоря», кнопки, нажав на которую, можно гарантированно получить возбуждение в нужный момент, у нас все же нет.

Как и нет вообще такого понятия, как «нормальный уровень сексуального влечения». Оно может быть каким угодно — и спонтанным, и полученным уже в процессе физической стимуляции: многим парам известно, что порой нужно приложить достаточное количество осознанных усилий, чтобы верный настрой возник и оставался на должном уровне все время близости.

В этом контексте очень глупо и даже в чем-то опасно пытаться выделить некий средний показатель, исходя из которого определяется высокий или низкий уровень сексуального желания и способности его реализовывать. Даже во время мастурбации, когда человек зависит только от себя, этот уровень очень условный, а уж попытки сравнивать себя даже с собой же, скажем, пятилетней давности — верный способ заработать снижение самооценки и психологические проблемы.

Всегда есть смысл говорить о совершенно конкретной ситуации и не привязываться ни к каким «нормам». Сегодня может не хотеться вообще — и это говорит вроде бы о низком либидо. А завтра захочется пять раз — что, казалось бы, должно свидетельствовать о высоком либидо. Но это совершенно не так — в обоих случаях оно есть, просто ведет себя по-разному, и все это — нормально и естественно.

Либидо может меняться по физиологическим и медицинским причинам

Все, что связано с кровообращением организма, сердечно-сосудистой системой, гормонами, физическим состоянием или ощущением боли, влияет на уровень либидо. При этом ни один вменяемый специалист не возьмется утверждать, какие именно изменения произойдут вслед за физиологическими изменениями: например, одни женщины во время беременности совершенно не желают секса, в то время как другие — пылают страстью. Гормональный же фон меняется условно одинаково и у тех, и у других.

Среди медицинских причин стоит учитывать и прием лекарственных препаратов — антидепрессантов, противозачаточных таблеток, сосудистых препаратов и гормональной терапии. Сюда же стоит отнести психические и хронические или приобретенные заболевания — например диабет, поликистоз яичников или неполадки в работе внутренних желез организма.

Поэтому при резкой смене уровня либидо без внешних причин есть смысл обратиться к врачу — хотя бы для того, чтобы исключить медицинские проблемы.

На либидо влияет стресс

На уровень сексуального желания и либидо в целом влияют и повседневные факторы — например уровень стресса, это самый важный и первый из них. Давно доказано: чем он выше, тем больше вероятность снижения уровня либидо (стоит исключить те ситуации, когда стресс внезапный). Например, выброс определенных гормонов при внезапном испуге, напротив, часто провоцирует всплеск либидо.

Поэтому, если желание на протяжении какого-то времени не возникает, есть смысл проанализировать — что за изменения произошли в вашей жизни и что с вашим уровнем стресса в повседневной жизни.

Либидо может меняться с возрастом

В течение жизни у нас меняются тело и мозг, вкусовые и музыкальные пристрастия, способность эмоционально реагировать на внешние раздражители — нет ничего удивительного, что и либидо, которое зависит от множества факторов и причин, тоже может меняться с возрастом, особенно принимая во внимание все вышеперечисленные изменения человеческого организма.

Простой пример: у женщины, кормящей грудью или в менопаузе настолько меняется и гормональный фон, и само состояние вагинальной ткани, что секс сам по себе может вызывать целую гамму ощущений — и некоторые из них весьма болезненные. Стоит ли говорить, что либидо в этом случае на какое-то — часто на длительное — время просто «засыпает»?

Либидо не связано с гендерными стереотипами

Стереотипы вообще ни к чему хорошему не приводят: например, мужчины все время должны хотеть секса, а женщины — милостиво соглашаться и «давать». Или: женщина с высоким либидо — ненормальная и аморальная, ей должно быть стыдно и вообще это лечится. Все это полная чушь, и никто никому ничего, разумеется, не должен. Уровень либидо, частота возникновения желаний — и степень их вольности — никак не связаны с полом человека.

Либидо не означает оргазма

Оргазм как логический финал близости не зависит от либидо уже потому, что иногда любой из нас способен хотя бы в теории заниматься сексом без желания вообще. Может случиться и так, что даже при очень сильной волне страсти в момент прелюдии и начала близости по дороге желание пропадает напрочь — и, разумеется, оргазма не случится.

Либидо никак не связано с прежним сексуальным опытом

У каждого из нас, естетственно, есть некий набор предпочтений — сексуальных в том числе, которые формируются годами. Но даже негативный или неподходящий по каким-либо причинам сексуальный опыт может и не влиять на либидо — за исключением явно травматичных ситуаций наподобие изнасилования, но там зависимость другая: в первую очередь нужно разбираться с психикой жертвы по всем аспектам, а потом — с либидо.

С каждым другим партнером у нас могут возникать совершенно новые желания или фантазии — но на либидо как на часть нас такие вещи не оказывают влияния. Способность заниматься сексом и желать его есть в той или иной мере у нас всех.

Нужно ли повышать уровень либидо?

Сперва нужно разобраться, откуда возникает желание повышать уровень либидо. Если речь идет о следовании некоей мифической норме или стереотипам, о которых шла речь выше, лучше всего просто посмеяться над подобными идеями и забыть о них.

Но если говорить о том, что налицо некое несоответствие с потребностями любимого человека, то, возможно, есть смысл для начала проговорить ожидания и возможности каждого из вас — честно и искренне. Во многих случаях оказывается, что мы переоцениваем потребность партнера в сексе — в том числе потому, что он сам боится показаться нам непривлекательным или находится во власти стереотипов.

В любом случае подавляющая часть проблем с либидо — настоящих или выдуманных — находится в голове, и их лучше решать самостоятельно или с помощью терапевта либо секс-консультанта.

На либидо можно влиять, познавая себя

Партнеры могут появляться и исчезать, настроение, гормональный фон и уровень стресса могут меняться, но самый лучший подарок, который каждый из нас в состоянии сделать самому себе, — получше узнать себя, особенности своего либидо и физических желаний с возможностями. В конце концов, чем лучше мы знаем себя и свое тело, тем проще нам объяснить партнеру, что конкретно приносит нам настоящее удовольствие — и тем проще в случае чего заметить резкие перемены в состоянии своего либидо и вовремя внести коррективы — если, например, речь зайдет о внезапном недуге, который пока не диагностирован в конкретном случае.