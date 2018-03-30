«Она отодвигала меня от своего парня!»: 8 неожиданных историй о сексе втроем

Фантазия о сексе втроем очень популярна. Этот вариант часто идеализируют те, кто никогда не пробовал. А вот среди людей с опытом есть очень разные мнения! Вот примеры ситуаций, когда повторять не хочется…

18+

«Подруга предложила попробовать, я согласилась… А дальше было вот что: она приставала к парню, занималась с ним сексом, меня не подпускала. Я посмотрела на это полчасика и тихонько сбежала», — Марина, 28 лет.

«Она лежала на кровати, раздвинув ноги, моя голова между ее ног, а ее парень входит в меня сзади. Все бы хорошо, но когда она это заметила, то высвободилась и набросилась на него с кулаками. Ужасно!» — Ольга, 32 года.

«Ей все время было неудобно, она жаловалась на то, что затекают ноги, а мужчина ее не слышал из-за музыки. В итоге мне все надоело, я собралась уходить — и тут она сама вскочила и пошла на кухню за едой. Втроем, говорите?» — Наталья, 28 лет.

«Я целовалась со старым другом, и потом, когда начали обсуждать фантазии, посетовала, что никогда не пробовала секс с двумя мужчинами. Я доверяла ему на сто процентов. Он позвал друга. Я немного выпила для храбрости. Все было хорошо (хоть и недолго). Потом я вернулась домой и обнаружила, что тот «друг друга» украл у меня кошелек!» — Ангелина, 34 года.

«У меня был ужасный опыт с бывшим и его другом. Мой парень напился, тот просто лежал, мне пришлось делать всю работу. То еще развлечение!» — Оксана, 25 лет.

«Подруга предложила секс втроем с ней и ее парнем, мы все этого очень хотели. Перед началом процесса она сказала, что я не должна делать ему минет, потому что она никогда этого не делает. И просила ничего не делать слишком хорошо, чтобы он не бросил ее потом. Кроме того, сообщила мне стоп-слово, после которого я должна прекратить то, что делаю. Во время самого секса втроем она отодвигала его от меня всякий раз, когда мы оказывались слишком близко. В итоге получилось так, что обнимались только мы с ней, это было скучно», — Дарья, 23 года.

«Мы с подругой решили попробовать секс втроем и включить в него моего парня. Все шло хорошо, но когда мы с ней занялись оральным сексом, я заметила, что он вышел из комнаты. Потом он говорил, что не был готов к тому, как активно я буду обниматься с женщиной, и мы с ним расстались», — Яна, 24 года.

«Парень предложил позвать в постель общую подругу, в итоге они занимались сексом и не обращали на меня внимания. Прекрасно!» — Настя, 25 лет.

Читайте НАС ВКонтакте